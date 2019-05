È pronto il primo dispositivo portatile che sfrutta gocce d’acqua “volanti” per scoprire l’inquinamento dovuto a metalli pesanti come piombo e mercurio, pericolosi per la salute umana e per l’ambiente. Lo fa con una tecnica molto particolare: prima fa levitare le gocce d’acqua grazie a potenti onde sonore, poi le colpisce con un raggio laser ad alta energia.

Il dispositivo, descritto sulla rivista “Optics Letters”, è stato realizzato dal team dell’Istituto di Fisica messicano Unam guidato da Victor Contreras. “La rilevazione di metalli pesanti nell’acqua può essere fatta solo spedendo i campioni a laboratori di analisi specializzati – spiega Contreras – La nostra nuova tecnica, invece, ci permette di svolgere analisi direttamente sul posto e in tempo reale. Sarà uno strumento molto utile, soprattutto per aziende agricole, farmaceutiche o che si occupano di depurazione delle acque, per monitorare la presenza di contaminanti”.

La tecnica si basa sulla levitazione delle gocce d’acqua tramite onde sonore: questo permette all’acqua di evaporare in una posizione controllata per aumentare la concentrazione dei contaminanti e rende più facile condurre le analisi. Successivamente la goccia viene colpita da un raggio laser che vaporizza il materiale e ricava la “firma” caratteristica degli elementi presenti.

I ricercatori hanno dimostrato che il loro metodo permette di scoprire nel giro di pochi minuti e in modo molto affidabile quantità anche piccolissime di metalli pesanti.

