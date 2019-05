In tutto il mondo sono già centinaia di migliaia le persone che stanno partecipando ai Fridays For Future, gli scioperi per il clima ispirata dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg. Sono circa 1.700 le città e 119 i Paesi in cui folle di manifestanti scenderanno in piazza per chiedere ai governi azioni più efficaci nel contrasto dei cambiamenti climatici. L’allerta clima, d’altronde, non può più essere sottovalutata. Nel 2018, infatti, le emissioni globali di carbonio hanno raggiunto un livello record e lo scorso ottobre un gruppo di esperti Onu ha avvertito che per stabilizzare il clima, dovranno essere ridotte entro il 2030.

Risponde presente all’appello di Greta anche l’Italia con 126 città coinvolte. Un’onda verde inarrestabile, sostenuta sin dall’inizio da tante associazioni, tra cui Legambiente, e di cui sta iniziando ad accorgersi anche la politica.

Manifestazioni in tutto il mondo

Da quando per la prima volta Greta Thunberg nell’estate 2018 manifestò davanti al Parlamento svedese per chiedere l’impegno dei politici per il clima, i Fridays for Future si sono diffusi in tutta Europa, prendendo piede anche negli Usa e in Australia, e diventando un appuntamento fisso per gli studenti. Per il 40esimo venerdì di protesta contro i cambiamenti climatici tutto il mondo è sceso in piazza. I primi a farlo sono stati gli studenti asiatici. Brandendo cartelli e striscioni colorati che inneggiano alla ‘climate justice’, giovani e giovanissimi marciano in Giappone, India, Filippine, Corea del Sud così come Australia e Nuova Zelanda.

L’Italia e Roma in piazza

Da Roma a Milano, da Genova a Torino, da Acireale a Vittorio (qui l’elenco di tutte le città), in tanti porteranno il proprio contributo nella vertenza ambientale più importante degli ultimi anni.

Uno degli appuntamenti più attesi è a Roma dove per la prima volta è in programma un corteo con partenza alle 10 da piazza della Repubblica e che seguirà il seguente percorso: Piazza della Repubblica, via delle terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza della Madonna di Loreto. Per l’occasione sono decine le scuole medie inferiori e superiori mobilitate, e tutte e tre le università di Roma. In piazza ci sarà anche la piccola Alice di 9 anni che ha continuato, sulla spiaggia di Anzio, a fare i suoi Fridays for Future per salvare il Pianeta.

L’appello degli organizzatori

“Nel mondo scenderemo a milioni, con lo stesso grido: Vogliamo Giustizia Climatica”, hanno spiegato su Facebook gli organizzatori del Fridays For Future Italia: “Vogliamo che ovunque sia dichiarata l`Emergenza Climatica ed Ecologica, e non ci fermeremo finché alle parole seguiranno i fatti. Il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no”.

Cortei in tutta la Sicilia

Cortei in tutta la Sicilia oggi “in lotta contro i cambiamenti climatici”: dalle scuole e dalle università “parte la ribellione dei giovani”. “Siamo in piazza in tutta la Sicilia con Fridays for Future per cambiare il sistema che ci sta portando al disastro climatico”, dice Arianna Castronovo, dell’esecutivo regionale dell’Unione degli studenti Sicilia, “le scuole e le universita’ e lo Stato devono subito dichiarare l’emergenza climatica, attuando le misure necessarie ad abbattere le emissioni nel più breve tempo possibile”.

La protesta del mondo della scuola

Sempre in Sicilia si difende anche la libertà di pensiero e di insegnamento. Con gli slogan #liberidinsegnare e #liberidimparare sono scattate le iniziative promosse anche dalle sigle sindacali della scuola e dai collettivi studenteschi che vedono la manifestazione di Palermo come momento principale, dopo il caso della professoressa Rosa Maria Dell’Aria sospesa nel capoluogo siciliano. Provvedimento che sarà revocato hanno detto i ministri Matteo Salvini e Marco Bussetti, ieri a Palermo, dopo un colloquio con la docente.

La scuola in Sicilia è in mobilitazione “per pretendere risposte da un governo che calpesta il nostro diritto al futuro, gli studenti continuano a prendere parola senza cedere davanti a minacce e sanzioni. Da tutte le piazze di oggi continuiamo a esprimere solidarietà alla prof Rosa Maria, la cui assurda sospensione è stata finalmente ritirata dopo che in tutto il Paese studenti e docenti si sono mobilitati”, dichiara Arianna Castronovo dell’esecutivo regionale dell’Unione degli studenti Sicilia.

Anche Torino in piazza

Circa 4mila persone si sono ritrovate stamattina in piazza Statuto, a Torino, per partecipare al secondo sciopero globale Fridays for Future, il movimento di protesta ispirato dalla giovane attivista ambientale Greta Thunberg. L’obiettivo anche stavolta è sensibilizzare governi e cittadini sul tema del cambiamento climatico. “Questo corteo non è una passeggiata, la nostra voce deve essere ascoltata” urlano i manifestanti, che poi hanno esortato alcuni presenti a ritirare le bandiere No Tav “non vogliamo simboli di partito e bandiere, oggi manifestiamo per un’altra cosa”.

