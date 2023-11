Glifosato, la Commissione europea autorizza l’utilizzo per altri 10 anni

Per l’erbicida più utilizzato a livello mondiale ci saranno delle restrizioni, ma la situazione per ora non cambia. Secondo gli studi della Commissione “non ci sono prove sufficienti per dichiararlo cancerogeno”. Per le associazioni “dovrebbe prevalere il principio di precauzione”

La Commissione europea ha annunciato il 16 novembre che rinnoverà l’autorizzazione del glifosato, l’erbicida più utilizzato a livello mondiale ed europeo, nell’Unione europea per altri dieci anni “in mancanza della maggioranza qualificata”. Per sostenere o bloccare la proposta relativa all’erbicida infatti, principio attivo del diserbante Roundup della Bayer AG, sarebbe stata necessaria una “maggioranza qualificata” di 15 dei 27 Paesi Ue.

Per la seconda volta, dopo l’ottobre scorso, i governi sono stati chiamati al voto. La maggioranza però non c’è stata e la Commissione è “legalmente obbligata a prendere una decisione prima della scadenza dell’attuale approvazione, prevista per il prossimo 15 dicembre”. Si è mantenuta quindi situazione attuale. Sette paesi si sono astenuti, tra cui Francia (che aveva dichiarato di voler abbandonare l’utilizzo del glifosato), Germania e Italia, mentre diciassette hanno votato a favore e tre contro, tra cui il Lussemburgo.

“Il glifosato – si legge nelle comunicazioni ufficiali della Commissione – è stato sottoposto a una nuova valutazione completa, attraverso un processo rigoroso che ha richiesto 4 anni (tra il 2019 e il 2023) e che ha preso in considerazione una quantità significativa di informazioni scientifiche. Sia la valutazione precedente che quella attuale non hanno individuato alcuna criticità. Sulla base della valutazione effettuata dall’EFSA dell’impatto del glifosato sulla salute degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente, non sono state individuate aree critiche di preoccupazione tali da impedire il rinnovo dell’approvazione”.

Non ci sarebbero quindi prove sufficienti, secondo la Commissione, per classificare il glifosato come cancerogeno. L’Oms invece (Organizzazione mondiale della sanità) lo ha dichiarato più volte “probabilmente cancerogeno” e molti studi hanno messo in evidenza i rischi che comporta sulla salute umana ma anche per la fisiologia degli insetti e la biodiversità.

La Commissione comunque rinnoverà l’approvazione del glifosato solo per 10 anziché per 15 anni, come solitamente previsto per questo tipo di sostanze, e imporrà «nuove condizioni e restrizioni» al suo utilizzo, tra cui: il divieto di utilizzo come essiccante (con l’intento di controllare il momento del raccolto o di ottimizzare la trebbiatura); l’obbligo per gli Stati membri di prestare particolare attenzione ad aspetti specifici quando effettuano le valutazioni del rischio (ad esempio, la protezione dei piccoli mammiferi erbivori, come le arvicole, e delle piante non bersaglio, come i fiori selvatici) e di stabilire misure di mitigazione del rischio per garantire la protezione degli organismi non bersaglio e dell’ambiente.

Leggi anche Agricoltura: da inizio anno pesanti danni causati da 41 eventi meteorologici estremi

I danni del glifosato

Il glifosato è l’erbicida più utilizzato a livello mondiale ed europeo, oltre a essere una delle principali fonti di contaminazione delle acque. I suoi effetti dannosi sugli ecosistemi sono noti, tanto che diverse associazioni sostengono da anni e con forza la necessità di metterlo al bando. In Italia, la campagna #CambiamoAgricoltura è stata lanciata da un’ampia coalizione di associazioni ambientaliste e dell’agricoltura biologica: Associazione Medici per l’ambiente, Aiab, Associazione agricoltura biodinamica, Fai, Federbio, Legambiente, Lipu, Pronatura e Wwf. Gli impatti negativi allarmano non poco anche il mondo della medicina riguardo ai rischi per la salute umana. Gli studi scientifici dimostrano che il glifosato potrebbe provocare disturbi oncologici e aumentare l’insorgenza di patologie dello spettro autistico, oltre ad essere accertato il suo effetto di interferenza endocrina sugli esseri umani e il suo impatto sugli organismi degli ecosistemi acquatici. Studi che, secondo le associazioni, non sono stati considerati o adeguatamente valutati dalle Agenzie europee (ECHA e EFSA) nella loro valutazione del rischio.

Renewing #glyphosate would be a health protection failure. The scientific literature is clear. EU legislation states: “Where no opinion is delivered, the @EU_Commission may adopt the draft implementing act.” But just because it can, doesn’t mean it should! https://t.co/NwsCljazRb — PAN Europe (@EuropePAN) November 16, 2023

Inoltre, il consorzio europeo PAN (Pesticide Action Network Europa) ha portato in tribunale la Bayer per non aver presentato la giusta documentazione nella richiesta di approvazione all’utilizzo del glifosato.

Proprio il 16 novembre, durante l’appuntamento annuale sull’ Agroecologia circolare, Legambiente ha lanciato la proposta di un bollino volontario “Glyphosate free” per le aziende che non lo utilizzino in campo. Le Associazioni chiedono con forza di applicare con rigore il principio di precauzione “laddove vi sia anche una piccola probabilità di rischio per la salute pubblica e per l’ambiente. Anche la sola incertezza dovrebbe bastare a fermare l’approvazione da parte dell’Unione europea”.

Gioisce invece la multinazionale tedesca Bayer, che ha ereditato dalla Monsanto (acquisita nel 2018) la produzione del Roundup (contenente glifosato) “Questa nuova autorizzazione – ha spiegato Bayer – ci permette di continuare a fornire agli agricoltori di tutta l’Unione europea uno strumento importante”.