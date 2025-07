Gli abitanti di Tuvalu chiedono visti climatici all’Australia

L’arcipelago di Tuvalu nell’oceano Pacifico rischia di scomparire a causa dell’innalzamento del livello del mare. Previsti 280 visti in uscita, in accordo con l’Unione Falepili di buon vicinato tra i due Stati

Più di un terzo dei cittadini dell’arcipelago di Tuvalu, nell’Oceano Pacifico, si è iscritto al sorteggio per ottenere un visto climatico che consentirebbe loro di emigrare in Australia in modo permanente. È il primo caso simile al mondo. E ben comprensibile, visto che con un’altitudine di soli cinque metri sul livello del mare il minuscolo arcipelago del Pacifico è una delle nazioni più minacciate dal clima. Gli scienziati della Nasa hanno previsto che la maggior parte della massa terrestre e delle infrastrutture critiche di Tuvalu si troveranno al di sotto del livello dell’attuale alta marea entro il 2050.

Il programma di visti è stato quindi definito dal Dipartimento degli Affari Esteri australiano come una risposta importante alla minaccia di sfollamento legata all’innalzamento del livello del mare. L’accordo risponde agli impegni presi nell’ambito dell’Unione Falepili, un trattato bilaterale di “buon vicinato” tra Australia e Tuvalu che affronta le sfide poste dal cambiamento climatico e promuove la cooperazione in settori chiave. Il trattato, firmato ad agosto 2024, prevede che l’Australia aiuti Tuvalu in caso di catastrofi naturali, pandemie e aggressioni militari, e in cambio ottiene il diritto di veto sulle decisioni di difesa di Tuvalu.

L’afflusso di iscrizioni, aperto il 16 giugno, indica che il programma potrà essere molto affollato anche se ogni anno possono essere assegnati solo 280 visti ai cittadini di Tuvalu, grazie a uno scrutinio casuale.

Al 27 giugno, riporta la BBC, erano state presentate 1.124 domande di partecipazione al sorteggio, che rappresentano 4.052 cittadini di Tuvalu con l’inclusione dei membri della famiglia, su un totale di 10.643 persone residenti, secondo i dati del censimento raccolti nel 2022.

In caso di esito positivo, ai titolari del visto Pacific Engagement sarà concessa la residenza permanente a tempo indeterminato in Australia, con la possibilità di viaggiare liberamente dentro e fuori dal Paese. L’iscrizione al ballottaggio 2025 costa 25 dollari australiani (11,93 sterline, 16,37 dollari) e si chiuderà il 18 luglio.

In caso di ottenimento del visto, saranno forniti anche supporti australiani all’arrivo nel Paese, come l’accesso al sistema sanitario del Paese, sussidi per l’assistenza all’infanzia e la possibilità di studiare in scuole, università e strutture professionali con le stesse sovvenzioni dei cittadini australiani.

