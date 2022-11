GIUSTIZIA CLIMATICA, ORA

Crisi globali, risposte africane: su Nuova Ecologia di novembre le sfide da vincere alla Cop27 di Sharm el Sheik.

Numero dedicato al vertice in Egitto e focus sulle giovani donne più colpite dagli effetti del global warming. La graphic novel Crescere in Mozambico. Economia circolare, la “Svolta obbligatoria”. “A tutto campo”, speciale agroecologia. A colloquio con Paolo Virzì, regista di Siccità.

Questi e altri contenuti al centro della presentazione di Nuova Ecologia di novembre, in diretta streaming oggi, venerdì 4 novembre, alle ore 11.30 sul nostro sito e sui canali social della rivista, oltre che sul profilo LinkedIn di Legambiente.

Introduce Francesco Loiacono, direttore di Nuova Ecologia. Partecipano: Mauro Albrizio, responsabile ufficio europeo di Legambiente, Anna Bianchi, responsabile comunicazione Terre des hommes, Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente e i giornalisti Fabio Dessì, Giulia Assogna e Rocco Bellantone.

Durante la diretta, Gianlorenzo Ingrami realizzerà delle vignette sui temi trattati.