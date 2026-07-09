Giugno è stato il più caldo mai registrato per l'Europa occidentale

Secondo il servizio Copernicus, l’Europa a giugno 2026 è stata colpita da un caldo estremo sia su terra che su mare, superando ogni record

Nel pieno della terza ondata di calore dell’estate, arriva la conferma che Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l’Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Ha registrato temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese.

La temperatura media globale per giugno 2026 è stata di 16,54 °C, ben 0,56 °C al di sopra della media del periodo 1991-2020 per il mese di giugno e 1,39 °C al di sopra della media preindustriale stimata per lo stesso mese nel periodo 1850-1900.

Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell’Unione Europea, Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (Ecmwf).

L’Europa a giugno è stata colpita da un caldo estremo sia su terra che su mare, soprattutto i Paesi della parte occidentale. L’ondata di calore ha battuto record mensili e storici di temperatura in diversi paesi europei e ha contribuito a gravi impatti sulla salute, inclusi decessi. Caldo estremo e secchezza del suolo hanno aggravato le condizioni di siccità iniziate a svilupparsi durante l’ondata di caldo di maggio e hanno contribuito all’attività degli incendi boschivi, in particolare nella Penisola Iberica e nel sud della Francia, e a un aumento del rischio di siccità in alcune zone dell’Europa orientale.

“Giugno 2026 ha sottolineato quanto profondamente stia cambiando il clima – ha affermato Samantha Burgess, Strategic lead for Climate presso Ecmwf – L’Europa occidentale ha registrato il giugno più caldo mai registrato e ha continuato a mantenere un calore record nell’oceano globale. Insieme, questi documenti riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore. Il risultato sono ondate di caldo sempre più intense, un oceano costantemente caldo e rischi crescenti per persone, ecosistemi e infrastrutture in tutta Europa e oltre”.