Giugno 2022

“Appennino Mon Amour”. Dalla Liguria alla Sicilia, cresce il turismo fra boschi, eremi e borghi: una medicina contro lo spopolamento delle aree interne, come racconta la storia di copertina della Nuova Ecologia di giugno (illustrata da Andrea Calisi) nel servizio di apertura a firma di Luisa Calderaro. Appennini sempre più gettonati, grazie soprattutto alla variegata offerta dei piccoli centri che li caratterizzano, maggiormente incentrata su innovazione, sostenibilità e rete territoriale: un mix che intercetta i nuovi bisogni dei viaggiatori e consente, al tempo stesso, di rilanciare l’economia locale.

Italiani in cerca di esperienze autentiche tra natura, sport ed enogastronomia lungo la dorsale montana della Penisola che, dal 21 giugno al 21 luglio, sarà attraversata anche dalla quinta edizione di Appennino Bike Tour: un itinerario di oltre 3 mila km in sella alla bicicletta, organizzato da Legambiente e ViviAppennino, che interessa 14 regioni, 26 aree protette e oltre 300 Comuni, per coniugare mobilità sostenibile e valorizzazione di territori unici per pregio paesaggistico e identità socio-culturale. Promette di partecipare ad almeno una tappa del tour anche il comico e scrittore Dario Vergassola che, intervistato da Ludovica Schiaroli, rivela il suo rapporto con l’Appennino, la bicicletta e i centri storici italiani, sottolineando: “I borghi vanno mantenuti così come sono”.

Intanto, in territorio alpino, l’Altopiano di Asiago Sette Comuni è pronto a intraprendere il percorso di candidatura della malga a patrimonio dell’Unesco: un riconoscimento ad aree che rappresentano un vero e proprio scrigno d’identità delle Alpi Venete, come approfondisce Emanuele Pernechele in “Diamanti di montagna”.

Il numero di giugno ospita anche un’intervista di Silvia Argentiero ad Adriano Karipuna, custode della foresta amazzonica che chiede aiuto in favore dei nativi e si fa portatore di un messaggio di speranza, sostenibilità e rispetto reciproco, in nome della “Grande madre da amare”.

Con la modifica degli articoli 9 e 41, in Italia la tutela dell’ambiente e degli animali è entrata in Costituzione ma “Le parole sono importanti” e, affinché la salvaguardia non resti solo su Carta, è necessario tenerne conto sia nella formulazione di nuove norme che nelle attività della pubblica amministrazione, come spiega l’inchiesta di Rocco Bellantone. A cominciare da una valutazione più approfondita e celere dei progetti in sospeso da anni, in attesa di giudizio sul loro impatto ambientale, compresi i percorsi di autorizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti o per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’inchiesta di Marco Carlone e Daniela Sestito conduce il lettore nel bacino del Po, divenuto “Fiume di sale” dopo un inverno tra i più siccitosi degli ultimi 50 anni in Italia. La carenza idrica si è manifestata proprio nel periodo in cui normalmente si accumulano le riserve d’acqua, mentre lo spettro del cuneo salino incombe sull’area, dove è allarme per gli allevamenti e per la produzione agroalimentare.

In “Chimica invisibile”, infine, Giulia Assogna spiega come l’acidificazione delle acque alteri la produzione e la percezione dei composti organici volatili di origine vegetale, essenziali per la vita di molti invertebrati marini.

SOMMARIO GIUGNO 2022

STORIA DI COPERTINA

16 Appennino mon amour

Cresce il turismo fra boschi, eremi e borghi dalla Liguria alla Sicilia. Una medicina contro lo spopolamento

servizio di Luisa Calderaro

26 “I borghi vanno mantenuti come sono”

Intervista a Dario Vergassola

di Ludovica Schiaroli

INCHIESTE

30 Le parole sono importanti

Con la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione la tutela dell’ambiente e degli animali entrano fra i principi fondativi dello Stato

di Rocco Bellantone

34 Fiume di sale

di Marco Carlone e Daniela Sestito

VERTENZE & CAMPAGNE

40 Grande madre da amare

Le parole di Adriano Karipuna, custode della foresta amazzonica, portano un messaggio di speranza, sostenibilità e rispetto reciproco

di Silvia Argentiero

45 Il lago del Cigno

di Teresa Panzarella

ECONOMIA CIVILE

48 Diamanti di montagna

Il territorio dell’Altopiano di Asiago Sette Comuni è pronto a intraprendere il percorso di candidatura della malga a patrimonio Unesco

di Emanuele Pernechele

51 Il seme dell’agribosco

di Roberto Andrés Lantadilla

53 L’oro bianco delle Madonie

di Loredana Menghi

GAIA

62 Chimica invisibile

L’acidificazione delle acque altera produzione e interpretazione dei composti organici volatili di origine vegetale. Essenziali per la vita marina

di Giulia Assogna

66 Essere animali

di Annalisa D’Orsi

70 Grugniti parlanti

di Ermanno Giudici

FUMETTO

78 ‘Basta perdere tempo’

Un graphic novel per spiegare ai più giovani le cause della crisi climatica. Invitandoli a ribellarsi per riscrivere le regole del gioco

servizi di Ezio Bertok e Fabio Dessì

CULTURA

84 Lapponi in laguna

Alla “Biennale Arte” di Venezia il Padiglione Sami celebra la cultura degli indigeni nordeuropei

di Alessandro Michelucci

87 ‘La natura si nasconde alla scienza’

A colloquio con il poeta Davide Rondoni

di Roberto Carvelli

91 Il profitto e la cura

di Francesco Paniè

rubriche

59 Equotech

61 Imprese

75 Visioni

95 Segnalibro

98 Almanacco

opinioni

28 AMBIENTEUROPA

Decarbonizzare l’industria

di Mauro Albrizio

64 PROFONDO BLU

Progenitori vegetali

di Domenico D’Alelio

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Silvia Argentiero, Ezio Bertok, Luisa Calderaro, Marco Carlone, Roberto Carvelli, Raffaele Cava, Annalisa D’Orsi, Ermanno Giudici, Roberto Andrés Lantadilla, Alessandro Michelucci, Teresa Panzarella, Emanuele Pernechele, Ludovica Schiaroli, Daniela Sestito

Chiuso in redazione il 20 maggio 2022

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

REGISTRATI SUL SITO