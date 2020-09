Si conclude oggi, giovedì 3 settembre, con la tappa da Foggia a Ostuni il Girls Energica Tour, il viaggio su due ruote a emissioni zero attraverso l’Italia delle influencer Lorena Bega e Valentina Bruno. Partite il 31 agosto da Vinci, le due motocicliste hanno già percorso 800 km con le Energica EVA EsseEsse9+ ed EVA Ribelle, vivendo un’esperienza intensa, che va ben oltre la guida di potenti moto alimentate a energia elettrica.

Il tour ha riscosso un grande successo, con le foto di Lorena e Valentina che hanno impazzato sul web. Per la giornata finale era in programma un passaggio da Trani e Bari, per concludere i quattro giorni di viaggio nella sede Gal Alto Salento di Ostuni, dove alle 18.30 è in programma la conferenza di chiusura, che potrà essere seguita anche attraverso la diretta sul profilo Instagram di Lorena Bega (@elleb_02) e il profilo Facebook di Valentina Bruno (@travaleblog).

L’incontro con la stampa locale, i rappresentanti delle istituzioni locali e delle aziende che hanno creduto nel progetto e lo hanno supportato, costituirà l’occasione per conoscere tutti i dettagli degli appuntamenti programmati e di quelli che a sorpresa (come i giri in pista a Misano in compagnia di Aldo Drudi) che hanno reso indimenticabili e costruttivi i quattro giorni del Girls Energica Tour. Nel corso della conferenza, Save the Planet diffonderà i dati certificati relativi all’impatto ambientale (prossimo allo 0) di oltre 1.000 km percorsi dalle due Energica, oltre ai risultati del sondaggio online che sul sito della Onlus ha accompagnato l’avventura.