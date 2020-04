Il 28 aprile è la Giornata mondiale delle vittime dell’amianto. Dal 1992, quando è stata istituita la legge n. 257, nel nostro Paese sono vietate la lavorazione, la produzione e la vendita di questo pericoloso materiale. Purtroppo, però, l’Italia è ancora uno dei paesi più colpiti dalle malattie provocate dall’utilizzo e dal disgregamento della fibra d’amianto.

In genere si ritrova in forma compatta, inglobato in una matrice di cemento nelle strutture edilizie o in altre matrici come pavimenti e pannelli, o in forma friabile, più pericolosa, nel caso di utilizzo come insonorizzante o isolante sui controsoffitti o sulle pareti. La liberazione di fibre di amianto all’interno degli edifici può avvenire per lento deterioramento dei materiali costitutivi, per danneggiamento diretto o per interventi di manutenzione inappropriata. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, sono oltre 125 milioni i lavoratori esposti al pericolo.

La presenza delle fibre di amianto nell’ambiente comporta gravi danni a carico della salute, anche in presenza di pochi elementi fibrosi. Secondo il report realizzato da Legambiente (dati 2018 relativi a 15 Regioni) sul territorio nazionale ci sono circa 370mila strutture contenenti amianto (tra cui 214.469 edifici privati, 50.744 pubblici, 20.269 siti industriali e 65mila coperture in cemento amianto).

Ma il problema maggiore rimane lo smaltimento, aggravato da un’impiantistica non sufficiente, che impone di esportare all’estero una buona parte del materiale rimosso. Anche la situazione a livello sanitario è preoccupante. Secondo il VI rapporto del ReNaM (Registro Nazionale Mesoteliomi) del 2018, nel periodo 1993 – 2015 sono 27.356 i casi di mesotelioma maligno diagnosticati. Inoltre secondo l’Inail (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro), sono circa oltre 6mila le morti annuali causate dall’amianto. E il picco è atteso per il quinquennio 2025-2030.

Da oggi, in occasione della Giornata in memoria delle vittime dell’amianto, sarà disponibile on-line il film documentario “La rivincita di Casale Monferrato” realizzato da Rosy Battaglia (giornalista e attivista impegnata sui temi della salute, dell’ambiente e della legalità). Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, ha ospitato dal 1907 al 1986 gli stabilimenti dell’azienda Eternit di lavorazione dell’amianto, e ha pianto negli anni migliaia di vittime a causa di una grave malattia non guaribile, il mesotelioma pleurico, dovuta all’inalazione della fibra non lavorata.