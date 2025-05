Alle Mura del Valadier conferenze, laboratori e panel per celebrare il talento, l’impegno e la creatività dei giovani comunicatori ambientali. Ci sarà anche l’assegnazione del Premio internazionale di giornalismo ambientale “Paola Bolaffio”

Il 16 maggio a Frascati dalle 9:30 alle Mura del Valadier è in programma #GEN2025, la Giornata nazionale dei Giornalisti Nell’Erba. Nel corso della giornata si terranno conferenze, laboratori, panel e premiazioni in collaborazione con Frascati Scienza, per celebrare il talento, l’impegno e la creatività dei giovani comunicatori ambientali e riflettere su ambiente, scienza, innovazione e informazione.

Giornata nazionale dei Giornalisti Nell’Erba: il programma

Giornata nazionale dei Giornalisti Nell’Erba. Dopo l’introduzione di Giorgia Burzachechi su “Passato e Futuro di gNe”, tra gli appuntamenti principali in programma alla Giornata nazionale dei Giornalisti nell’Erba vi sono il panel “Chasing Ices” con il giornalista scientifico Sergio Ferraris, direttore di QualEnergia, l’intervento del professor Francesco Romanelli (DDT Scarl) su “L’energia delle stelle”, un focus su Intelligenza Artificiale e giornalismo con Leonardo De Cosmo di Ansa e uno su ChatGPT in classe con Roberta Ragni, docente e giornalista di GreenMe.

Durante la mattinata saranno consegnati i riconoscimenti ai vincitori del Premio internazionale di giornalismo ambientale “Paola Bolaffio”, dal tema “AdaPtation”, dedicato all’adattamento ai cambiamenti climatici e alle soluzioni innovative per affrontare la crisi climatica e che ha visto coinvolti giovani dai 3 ai 29 anni provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. A raffigurare il premio è un’immagine realizzata da David De Angelis, in arte Gofy, che mostra un paguro che al posto della consueta conchiglia, vive in una tazzina, magari trovata nei mari inquinati.

L’evento sarà anche l’occasione per ospitare la cerimonia conclusiva di “Round – Dalla gomma al gioco: il ciclo sostenibile della gomma”, il progetto del comune di Frascati e finanziato dal distretto dell’Economia civile della XI Comunità montana del Lazio, in compagnia degli studenti dell’ITT Enrico Fermi di Frascati.

Tra le altre iniziative in programma alla Giornata nazionale dei Giornalisti Nell’Erba, la possibilità di conoscere alcuni progetti europei di ricerca, di vedere alcuni dipinti realizzati dagli studenti del liceo Mibe Pescara e scoprire i primi passi di un’iniziativa che punta a diffondere il contributo di dieci grandi scienziate ambientali attraverso l’arte di giovani talenti. I più piccini potranno prendere parte a laboratori didattici e attività sulla biodiversità a cura dell’associazione G.Eco.

