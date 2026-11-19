Due le iniziative in programma: il 19 novembre a Padova per il Forum nazionale “Foreste in Comune – Dalla natura in città alla città della natura”, il 20 novembre a Roma per un’iniziativa promossa dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in collaborazione con Roma Natura e Ispra

In Italia da anni si registra un aumento del verde pubblico nei capoluoghi di provincia e anche progressi nella forestazione urbana. Continuano a crescere gli interventi di forestazione urbana con realizzazione di nuove aree boschive a sviluppo naturale. Ma non basta. È necessario promuovere con sempre maggior impegno lo sviluppo di aree verdi e gli interventi di forestazione urbana per affrontare le crisi ambientali, prima tra tutte il cambiamento climatico, e promuovere la salute e il benessere dei cittadini.

Segnali importanti da rilanciare oggi 19 novembre in occasione della Giornata nazionale degli alberi. Lo fa anche Asso.Impre.Di.A partecipando a Padova al Centro culturale Altinate San Gaetano al Forum nazionale “Foreste in Comune – Dalla natura in città alla città della natura”. L’iniziativa è promossa dal Settore Verde, Parchi e Agricoltura urbana del Comune e organizzata da Paysage. Arrivato alla terza edizione, il forum affronta il ruolo della “Forestazione urbana nelle strategie di adattamento climatico, rigenerazione ecologica e qualità dello spazio pubblico”.

Il 20 novembre, a Roma, nella Loggia di Villa Mazzanti nella riserva naturale di Monte Mario, Asso.Impre.Di.A partecipa inoltre alla Giornata nazionale degli alberi promossa dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con Roma Natura e Ispra. L’appuntamento propone una riflessione sulla qualità della pianificazione e della progettazione territoriale e sulle criticità dell’attuazione dell’articolo 8 del regolamento europeo per il ripristino della natura nelle nostre città. I lavori inizieranno alle 11 e saranno aperti dal presidente del Comitato Marco Visconti, presidente di Roma Natura e del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, Fabrizio Penna, direttore generale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Giulia Capotorti del Dipartimento di Biologia Ambientale, Sapienza Università di Roma e CIRBISES, Alessandro Travaglini, Università di Roma Tor Vergata, Barbara Negroni, CONAF, Bruno Cignini, Università di Roma Tor Vergata, Alessandro Gennai, componente del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, Roberto Scacchi, Presidente Legambiente Lazio, Alberto Patruno, componente del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, Silvia Brini, ISPRA, Conclusioni Marco Visconti.

“Essere a Padova e a Roma significa tenere insieme chi progetta, chi costruisce e chi gestisce il verde con chi lo studia e lo governa. Gli alberi sono infrastruttura: servono competenze, manutenzione, continuità e rispetto per il lavoro delle imprese che ogni giorno curano il paesaggio italiano”, dichiara Alberto Patruno, direttore generale di Asso.Impre.Di.A. e componente del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.