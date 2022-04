Giornata Mondiale della Terra. Le raccolte fondi online per l’ambiente 

Dalla piantumazione di alberi alla realizzazione di un’accademia musicale ecosostenibile. Crescono le iniziative di crowdfunding per sostenere progetti verdi

Il 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra e mai come quest’anno si avverte la necessità di un cambiamento immediato del nostro modo di vivere l’ambiente. In questa edizione il tema centrale è “Invest in our Planet”: l’obiettivo è quello di preservare la nostra salute e garantire un futuro migliore alle nuove generazioni, per un mondo più sostenibile. La pandemia è stata e, continua ad essere, espressione dell’alterazione dell’equilibrio tra uomo e natura, mentre il conflitto in Ucraina sta evidenziando la fragilità delle politiche energetiche adottate finora e l’importanza di accelerare la transizione ecologica.

Per entrare in azione da subito, un valido aiuto può arrivare dal crowdfunding. Con le raccolte fondi online è possibile sostenere delle associazioni ambientaliste o finanziare dei progetti di cambiamento a cui si crede tanto. Sono molte le campagne – nate da cittadini, studenti e organizzazioni – già attivate e raccolte nella pagina “Earth Day 2022: la Terra ha bisogno di te!” di GoFundMe: dalla piantumazione di alberi alla creazione di piccole foreste in città, dalla rimozione delle reti da pesca abbandonate che danneggiano i mari, alla realizzazione di un’accademia musicale ecosostenibile, dal rispetto della biodiversità alla salvaguardia dei lupi in Italia. Ma non solo, il rapporto con l’ambiente che viviamo passa anche attraverso strumenti innovativi di smaltimento dei rifiuti, il recupero di spazi in disuso e la realizzazione di orti sociali e giardini esperienziali per strutture ospedaliere. Il crowdfunding insomma permette di essere protagonisti del cambiamento sostenendo progetti durante tutto il loro ciclo di vita, come ad esempio finanziando progetti sulla produzione di energia da fonti rinnovabili per un pianeta sempre più sostenibile.