Giornata mondiale della Terra: le raccolte fondi per l’ambiente

Le ha riunite in una pagina la piattaforma GoFundMe. Tra i protagonisti comitati cittadini, una struttura che si prende cura degli animali liberi, una ecodesigner e tanti altri

Il 22 aprile, in occasione delle celebrazioni per la Giornata mondiale della Terra – Earth Day il cui tema quest’anno è “Pianeta contro Plastica”, GoFundMe, la più grande piattaforma di raccolte fondi al mondo, riunisce in una pagina le iniziative dedicate all’ambiente e alla sua salvaguardia.

Tra i protagonisti delle campagne organizzate per questa edizione di Earth Day, la 54esima, ci sono comitati attivi, una rappresentanza di cittadini che si riunisce per salvaguardare e valorizzare il proprio territorio, come fa Il Grand tour dei Castelli Romani, o che si batte per la riqualificazione di un’area, come il Comitato Valle Galeria Libera di Roma, impegnato in una campagna di monitoraggio dell’aria. Il Coordinamento Interregionale Tutela Garda, invece, vigila sull’attuale progetto della Ciclovia del Garda. Non mancano iniziative per sensibilizzare sulle condizioni degli animali: il Rifugio Il Carro Di Buoi – Le Impronte Del Bosco, in provincia di Arezzo è una struttura per animali liberi che ha trovato una zona dove costruire un nuovo rifugio. Per poter mostrare il legame fra le lobby, l’industria della carne e i politici, il docufilm “Food for Profit” di Giulia Innocenzi ha bisogno di una distribuzione indipendente, per questo la giornalista ha lanciato una raccolta fondi.

Infine, spazio ai progetti creativi per studiare in modo nuovo l’ambiente. Dare forma alle Alpi Apuane in tante piccole tessere di puzzle 3D, è l’obiettivo della designer Donatella Balloni, un progetto educativo per promuovere il territorio, educare al rispetto per la natura, sensibilizzare i bambini e gli adulti. Poi c’è Flavio, 25 anni, studente magistrale di Economia dell’Ambiente all’Università degli studi di Torino che ha deciso di sviluppare una tesi di ricerca riguardante gli ecovillaggi in Europa, facendo un viaggio di circa 7 mesi alla scoperta di queste nuove realtà sostenibili che si stanno diffondendo.