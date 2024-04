Giornata della Terra, la qualità dell’aria supera il limite in 7 centraline su 10

Dopo soli tre mesi dall’inizio dell’anno, sono otto le città italiane fuorilegge per le polveri sottili. Il commento di Legambiente: “Per avere un pianeta con aria pulita e città più vivibili, serve un impegno collettivo nella lotta contro lo smog”

In occasione della 54esima Giornata mondiale della Terra, promossa dalle Nazioni Unite, Legambiente presenta i dati del primo trimestre sulla qualità dell’aria in città. Le notizie non sono incoraggianti: da gennaio a marzo 2024 sono già otto le città fortemente inquinate da polveri sottili, avendo superato il limite previsto per il PM10 di almeno 35 giorni in un anno solare, con una media superiore a 50 microgrammi per metro cubo. Il 69% delle centraline di monitoraggio analizzate (109 su un totale di 168) hanno avuto almeno una giornata con una concentrazione superiore ai 100 µg/mc (contro il limite di legge giornaliero di 50 µg/mc) fino a un massimo registrato di oltre 200 µg/mc.

Verona si trova in testa (con 44 giorni di sforamento nei primi 91 giorni dell’anno), seguita da Vicenza, Padova, Frosinone, Brescia, Cremona, Torino e Venezia (con 36 giorni).

Con questi dati già disponibili, l’emergenza deve essere affrontata sistematicamente per il resto dell’anno, per evitare che raddoppino nel prossimo autunno. Queste informazioni sulla qualità atmosferica sono state diffuse da Legambiente in vista della plenaria del Parlamento europeo in programma a Strasburgo (22-25 aprile), per l’approvazione finale sulla revisione della direttiva Europea sulla qualità dell’aria. Secondo Legambiente è importante che l’Italia metta in campo interventi più concreti e promuova, soprattutto, azioni sempre più sostenibili.

Proprio in occasione della giornata mondiale della Terra infatti, l’associazione evidenzia tre aree in cui un intervento è necessario: mobilità sostenibile, verde urbano e scelte alimentari più attente. Legambiente dichiara: “La cura e il benessere della Terra passano prima di tutto da una buona qualità dell’aria. Per avere un Pianeta con aria pulita e città più vivibili e sane, serve un impegno collettivo che coinvolga nella lotta contro lo smog, non solo le istituzioni ma anche i cittadini. Non si può restare in apnea, respirare è vivere. Ognuno di noi può dare il suo contributo scegliendo una mobilità e un’alimentazione sostenibile e contribuendo a più verde urbano in città”.

Le azioni da attuare

Come analizzato da un team di ricerca dell’università di Oxford, l’impronta ecologica di chi sceglie di mangiare meno carne è minore di almeno il 30%, in termini di emissioni di gas serra, uso del suolo, consumo di acqua e impatto sulla biodiversità.

Per quanto riguarda il verde urbano, va considerato che gli alberi trattengono le polveri sottili, incrementano la permeabilizzazione del suolo e costituiscono un rifugio sicuro per la fauna. L’ultimo Special Report on Climate Change and Land del Gruppo Ipcc suggerisce che è necessario un aumento di 1 miliardo di ettari di foreste per limitare il riscaldamento medio globale a +1,5 °C entro il 2050, come previsto dagli Accordi di Parigi.

In fatto di mobilità sostenibile, secondo diversi studi, l’introduzione delle Zone30 nelle città consente la riduzione del 10% di emissioni di anidride carbonica, del 20% di ossido di azoto e di oltre il 30% di polveri sottili.

“La situazione dell’inquinamento atmosferico nei primi 91 giorni del nuovo anno - dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – è davvero preoccupante. Per questo in occasione della Giornata mondiale della Terra vogliamo tornare sul tema della qualità dell’aria e chiedere a tutte e tutti un impegno collettivo. Serve un maggiore impegno e azioni concrete non più rimandabili, efficaci e ad ampio respiro, che vedano integrarsi politiche urbane, regionali e nazionali su temi trasversali legati ai principali settori emissivi come il traffico, l’agricoltura, il riscaldamento domestico e le industrie. Ma anche i cittadini possono concretamente fare il proprio dovere e dare il buon esempio, a cominciare da un cambio di abitudini che prevedano un minor utilizzo della macchina per tragitti brevi e facilmente percorribili a piedi o con la bicicletta o collegati dal trasporto pubblico; interventi per rendere più efficienti energeticamente le nostre case e scelte consapevoli sulla spesa alimentare che mirino a una riduzione dei consumi di quei prodotti derivanti da allevamenti e agricoltura intensivi; contestualmente serve anche aumentare la quantità di verde nelle nostre città, mettendo a dimora alberi, avendo cura degli spazi pubblici che devono diventare i polmoni delle nostre città per tornare a respirare aria pulita”.

Rimanendo in tema di lotta all’inquinamento atmosferico, Legambiente ha anche lanciato l’iniziativa “Apnea against pollution” con una suggestiva installazione dell’ex primatista mondiale di apnea, medico e coach sportivo Mike Maric, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’inquinamento atmosferico e sollecitare il governo a rispondere alla lotta allo smog. Inoltre, Legambiente partecipa al progetto europeo LIFE MODERn (NEC) che si occupa di monitorare gli effetti della riduzione delle emissioni inquinanti con l’obiettivo di migliorare il sistema di valutazione degli impatti dell’inquinamento atmosferico, in Italia, sugli ecosistemi forestali e d’acqua dolce.