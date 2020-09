Vi aderiscono anche i giovani di Fridays For Future Italia :”La pandemia ci ha mostrato i danni dell’attuale sistema economico e l’impreparazione della società di fronte a emergenze sanitarie e sociali”. Il 9 ottobre appuntamento con un nuovo sciopero globale per il clima

Oggi, venerdì 25 settembre, in tutto il mondo si torna a manifestare per chiedere un’azione più energica da parte dei governi del pianeta contro gli effetti dei cambiamenti climatici. Anche il movimento Fridays For Future Italia aderisce alla Giornata mondiale di azione per la giustizia climatica e dalla propria pagina Facebook annuncia che aderirà anche allo Sciopero per il Clima in programma il 9 ottobre.

“La pandemia ci ha mostrato i danni dell’attuale sistema economico e l’impreparazione della società di fronte a emergenze sanitarie e sociali – scrivono i giovani di Fridays For Future Italia – Le persone al potere hanno ascoltato gli esperti, e detto che nulla può stare davanti alla vita delle persone. Eppure continuano e ignorare la crisi climatica, raccontandoci belle favole su come tutto sia sotto controllo. Ma nulla è sotto controllo, perchè le emissioni continuano a crescere, allontanandoci sempre di più dal percorso sicuro per stare sotto 1,5°C di surriscaldamento globale. Destinandoci a un pianeta nel caos”.

I ragazzi di Fridays For Future hanno le idee chiare anche su come andrebbero investite le risorse in arrivo con il Recovery fund. “Le misure per la ripartenza sono l’occasione irripetibile per avviare la riconversione ecologica, risolvendo i problemi sociali del nostro paese – spiegano – Abbiamo raccolto nella campagna ‘Ritorno al Futuro’, insieme a esperti e associazioni, molte proposte concrete per il governo italiano, che finora non ci ha ascoltati e sta spendendo denaro pubblico per ripristinare un passato malato e ingiusto. La crisi climatica deve essere trattata come una crisi. E le persone al potere diano priorità alla sopravvivenza dell’umanità piuttosto che all’avidità di pochi”.

Con questo spirito oggi verranno organizzate azioni e flash mob in tante città “per partecipare alla mobilitazione globale e ribadire l’importanza del mondo dell’istruzione nella lotta alla crisi climatica”. Ovviamente sempre nel massimo rispetto delle norme di sicurezza per la protezione contro il coronavirus. Prossimo appuntamento il 9 ottobre per uno sciopero per il clima in tutta Italia.