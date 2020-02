Oltre all’escursione al Parco del Circeo, guidata dai volontari dell’associazione

ambientalista e dall’ornitologo Nick Henson, tra i principali eventi organizzati da Legambiente per il fine settimana dell’1-2 febbraio, in programma la visita guidata Salviamo la Riserva Sentina dall’erosione a San Benedetto del Tronto (Ap); ad Avigliano (Pz), visita al Lacus Pensilis: uno scorcio di storia e natura; in Calabria, escursione nell’Area Naturalistica del lago di Ariamacina (Cs). A Bacoli (Na), visita al Lago di Fusaro,

mentre a Pozzuoli (Na) si andrà alla scoperta di miti, leggende e delle specie floreali e faunistiche del Lago d’Averno. Sempre in Campania, a Giugliano (Na), previsto il convegno Valutazione dello stato di salute ambientale del lago Patria ed ecosistemi limitrofi. In Emilia Romagna, visita guidata alle Oasi di Punte Alberete e Valle Mandriole (Ra). A Staranzano (Go), pulizie invernali in occasione della Giornata Mondiale delle Zone umide; a Torre d’Isola (Pv), escursione ad anello di Santa Sofia nel Parco del Ticino; a Bizzozero

(Va), passeggiata nel Parco Cintura Verde Sud Varese; a Mortara (Pv), visita al fontanile della città; a Viggiù (Va), passeggiata nel P.L.I.S. Valle della Bevera.

Ad Alghero, in programma il convegno Laguna di Calich e Maria Pia, quale futuro?; Cagliari, escursione alla Laguna di Santa Gilla. E ancora, alla scoperta di una nicchia ecologica del fiume Alcantara, a Castiglione di Sicilia (Ct); trekking di conoscenza Le vittime delle "bonifiche": Lago Stelo e contrada Gaspa, a Villarosa (En); escursioni naturalistiche ai Laghetti di Marinello Patti (Me); “acchianata” naturalistica al Gorgo di

Santa Rosalia, a Palermo. In Toscana, passeggiata intorno al Lago di Montepulciano (SI); serata divulgativa alla scoperta del Padule di Bientina (Pi); Festa d’Inverno a Fonte di Zeno a Marciano (Li). Infine, a Codevigo (Pd), visite guidate e un convegno sulle Aree umide: oasi di biodiversità. Fra presente e futuro, un punto di vista ornitologico. Appuntamento fuori calendario, è invece la Festa delle associazioni di volontariato in programma a San Giorgio di Piano (Bo) il prossimo 8 febbraio.