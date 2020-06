Il 16 giugno si celebra la Giornata mondiale delle tartarughe marine, ricorrenza che inaugura la stagione delle nidificazioni. Già da diversi giorni i volontari di Legambiente, impegnati lungo le coste italiane nell’attività di monitoraggio dei nidi nell’ambito dalla campagna Tartalove, sono alla ricerca dei segnali lasciati dalle mamma tartaruga per scandire l’inizio di questa stagione. Sono i Tarta Teams, delle vere e proprie squadre di perlustrazione di spiagge e arenili impegnate a monitorare i luoghi individuati dalle tartarughe marine per i loro nidi e a proteggere le uova da ora fino al prossimo agosto in 11 regioni italiane. Ma le attività sono appena iniziate e il numero di volontari coinvolti potrebbe crescere ancora con il passare dei giorni. Le regioni monitorate sono Marche, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Basilicata, Toscana, Lazio, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Secondo i dati raccolti da Legambiente negli ultimi anni le nidificazioni si stanno registrando in diverse regioni italiane in aree non segnalate precedentemente. Questo fenomeno, che si registra anche in altri paesi del Mediterraneo occidentale, potrebbe essere legato ai cambiamenti climatici che col passare del tempo potrebbero determinare un aumento significativo delle nidificazioni di Caretta caretta proprio lungo le nostre coste e di quelle di altri paesi che si affacciano sul Mare Nostrum come Francia e Spagna. Toscana, Sicilia meridionale, Basilicata, Puglia, Campania e soprattutto Calabria. È qui che si concentra la maggioranza dei nidi rilevati in Italia, negli ultimi tre anni, con una percentuale che oscilla tra il 60% e l’80% dei siti italiani. A pochi giorni dall’inizio della stagione delle nidificazione sono già 8 i nidi individuati in Italia, di cui 5 in Sicilia, e gli altri a nei Comuni di Capo Spartivento, Linosa e Ascea.

Ma questi nidi vanno protetti adeguatamente. La campagna Tartalove comprende un network integrato di attività dirette all’unico scopo di tutelare la specie Caretta caretta a rischio estinzione: le principali cause sono le catture accidentali da parte dei pescatori o l’ingestione di plastica scambiata per cibo. Grazie all’impegno del Centro di Recupero di Manfredonia, il più antico di Legambiente, dal 2007 sono stati salvati, curati e liberati in mare più di 1650 esemplari. Oltre al monitoraggio e all’individuazione dei nidi lungo le spiagge i volontari, per tutta l’estate, saranno impegnati nell’attività di sensibilizzazione dei bagnanti, infatti per la scelta del luogo, la deposizione delle uova e la schiusa finale, occorre l’assenza di rumori molesti e di luci che possano confondere le mamme tartaruga. Pulizia meccanica delle spiagge, predazione da parte di altri animali e forte esposizione al sole, gli altri fattori che mettono a rischio le uova di mamma tartaruga. Molto importante è anche l’attività di informazione e sensibilizzazione dei turisti svolta attraverso i gestori degli stabilimenti balneari con cui prosegue l’operazione “Lidi amici della tartarughe” che prevede un riconoscimento speciale a coloro che si impegnano ad adottare alcuni accorgimenti per non disturbare le tartarughe nel periodo della nidificazione.

La campagna Tartalove si rivolge anche agli operatori della pesca professionale che, in caso di cattura accidentale, possono consegnare gli esemplari ai Centri di recupero e soccorso di Manfredonia (FG), Talamone (GR) o presso il centro di primo soccorso di Pollica (SA). “Difendere e tutelare le Caretta caretta è la nostra missione. Un plauso va alle centinaia di volontari che di volta in volta, per le diverse attività, rispondono all’SOS in favore delle tartarughe marine- dichiara Stefano Di Marco, coordinatore della campagna Tartalove di Legambiente – Ma tutti possono dare sostegno alla campagna Tartalove che richiede un costante impegno economico per la gestione dei Centri di cura e soccorso, le cure veterinarie e l’ospitalità dei volontari. Basta collegarsi a www.tartalove.it e con un semplice click adottare simbolicamente una tartaruga marina donando un contributo minimo. Il 16 giugno è la giornata mondiale delle tartarughe marine e ci piace molto l’idea di festeggiarla con la consapevolezza di fare ogni giorno qualcosa per contribuire a tutelare questa meravigliosa specie”.