Giornata mondiale dell’ambiente, obiettivo natura

Abbattere le barriere che dividono i giovani africani dal loro patrimonio naturale. Con questo obiettivo, in collaborazione con Wild Shots Outreach, Canon sostiene un progetto fotografico in Sud Africa con le scuole al confine del Kruger National Park

di SARA CASNA

Nella Giornata mondiale dell’Ambiente molte realtà hanno voluto ricordare con iniziative questa importante ricorrenza. Canon ha voluto sostenere l’appuntamento sviluppando un progetto fotografico in Sud Africa con la collaborazione di Mike Kendrick, fondatore dell’associazione no profit Wild Shots Outreach (Wso).

La fotografia naturalistica quindi, come mezzo per abbattere le barriere tra i giovani delle comunità africane locali ed il loro patrimonio ambientale. L’obiettivo di Wso infatti, è coinvolgere, attraverso la macchina fotografica, i giovani delle comunità svantaggiate nella loro vicina fauna selvatica. La maggior parte degli studenti delle scuole superiori che vivono al confine con il Kruger National Park, non ha mai visitato un’area selvaggia o visto gli animali prima d’ora, né tantomeno il parco stesso a causa dell’elevato costo del biglietto d’ingresso e di una persistente forma di apartheid.

Per cercare di limitare questa disuguaglianza è nata l’idea di unire Wso e il programma Young People di Canon, con la speranza che la battaglia per la conservazione possa essere vinta condividendo la bellezza e il valore della fauna selvatica del Sud Africa con tutti i suoi cittadini. Un ultimo obiettivo dell’iniziativa, infatti, è sostenere lo sviluppo di abilità lavorative nella conservazione della fauna selvatica e del turismo. Wild Shots Outreach nel 2017 ha vinto il premio Kudu SANParks per il miglior programma di educazione ambientale.