Mattarella: “Legame imprescindibile tra la natura e la nostra sopravvivenza”

Appello del presidente della Repubblica in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente: “La ricchezza della diversità biologica è per le nostre società fonte di resilienza. Compromettere tutto ciò significa aumentare le probabilità che i cambiamenti ambientali ci giungano come calamità” / Onu, “La natura ci sta inviando un messaggio” / Il dossier di Legambiente, in Italia il 60% dei corpi idrici non è in buono stato