Giornata mondiale dell’ambiente, l’obiettivo è il ripristino degli ecosistemi

“Ripristino degli ecosistemi”: questo il tema del 2021 per la Giornata mondiale dell’ambiente. Quest’anno ricorre la 47esima edizione: la prima è stata nel 1974, la ricorrenza è stata istituita dall’Onu con lo slogan “Only one earth”.

Ripristino degli ecosistemi

Negli ultimi anni, il focus della giornata è cambiato e nel 2021 si legge sul manifesto della giornata: “Questo è il nostro momento. Non possiamo tornare indietro nel tempo. Ma possiamo coltivare alberi, rendere più verdi le nostre città, rinaturalizzare i nostri giardini, cambiare la nostra dieta e pulire i fiumi e le coste. Siamo la generazione che può fare pace con la natura. Diventiamo attivi, non ansiosi. Siamo audaci, non timidi. #GenerationRestoration”.

Ecostistemi: un valore sottostimato

Il valore degli ecosistemi è stato da sempre sottostimato. Basti pensare che ogni tre secondi il mondo perde tante foreste quante ne servirebbero per coprire la superficie di un campo di calcio. E che negli ultimi 100 anni la metà delle zone umide del mondo è andata perdute. Proprio per questo è urgente il “ripristino degli ecosistemi”.

Giornata mondiale dell’Ambiente 2021

Le celebrazioni ufficiali 2021 si svolgono in Pakistan. La Giornata mondiale dell’Ambiente 2021 darà il via al Decennio delle Nazioni unite sul ripristino dell’ecosistema. Una missione globale per rigenerare il nostro Pianeta.