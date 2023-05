Il lancio della nuova versione del classico Disney nel giorno che celebra l’adozione della Convenzione sulla diversità biologica. Il film è ambientato tra Aglientu e Castelsardo, tra le località più belle della regione

Il 22 maggio, in occasione della celebrazione della Giornata mondiale della biodiversità, si entra anche nella settimana della Sirenetta Disney. Il film sarà in tutte le sale a partire da mercoledì 24 maggio. Per l’evento la Sirenetta Ariel riaffiora dalle acque cristalline per posarsi su uno scoglio: l’immagine, già iconica, sarà il simbolo dell’estate 2023 in Sardegna. Quello scoglio, infatti si trova ad Aglientu, in una delle spiagge più belle della regione. Il castello del principe Eric, poi, è quello di Castelsardo, a pochi chilometri di distanza.

Aglientu e la spiaggia di Rena Majore

Aglientu è il comune che include la spiaggia, e lo scoglio, dove Ariel emerge, osserva per la prima volta il mondo sconosciuto in superficie e se ne innamora. La spiaggia di Rena Majore è situata al nord della Sardegna, con la sua incantevole acqua azzurra caraibica e sabbia bianca, fondali da scoprire, un ecosistema preziosissimo da tutelare e salvaguardare. La scelta di Rena Majore è stata dettata però forse anche dal richiamo del destino: infatti il villaggio a monte della spiaggia fu fondato da una piccola comunità di belgi, molto affezionati alla fiaba di Andersen, tanto da dedicare ai protagonisti della storia strade e piazze. Ancora oggi infatti ad Aglientu possiamo trovare piazza Serenella, che era la traduzione in lingua locale della Sirenetta, via Tritone, via dello Squalo. E al Golfo Aranci riaffiora dalle acque proprio una statua della Sirenetta, il tutto prima dell’arrivo di Ariel. Oggi Aglientu è un luogo incastonato tra aree marine protette, che ne tutelano la bellezza, si trova poco distante dal Parco nazionale dell’Asinara, dall’Arcipelago della Maddalena, poco distante dal Golfo Aranci, e in tutta la costa ci sono attività di diving, osservazione cetacei, snorkelling.

Castelsardo

Il castello dimora del principe Eric, poi, è arroccato su una collina che si specchia nel Golfo dell’Asinara ed è il simbolo di Castelsardo, incantevole borgo medioevale circondato da una costa mozzafiato. Anche qui bellezza incontaminata, tutela della natura e sostenibilità sono un legame inscindibile. Castelsardo partecipa a numerosi progetti di conservazione e tutela del territorio, insieme al parco dell’Asinara e facendo rete con altri comuni del territorio. Ad esempio è tra i protagonisti del progetto Strong Sea Life che mira a proteggere e migliorare lo stato di conservazione della Posidonia oceanica e degli habitat coralligeni. A Castelsardo, inoltre, i pescatori sono protagonisti di un progetto molto importante per la tutela del mare. Si chiama Strong Sea Life e prevede una serie di azioni, tra cui il coinvolgimento dei pescatori nella raccolta della plastica accidentalmente impigliata nelle reti, il recupero delle reti perse e l’introduzione di cassette da pesca microchippate da parte dell’agenzia regionale Agris. Inoltre grazie a Porto Conte Ricerche, che fa parte del parco tecnologico e scientifico della Regione Sardegna, e al progetto Gofree, le marinerie di Castelsardo stanno sostituendo le reti da pesca con materiale compostabile.