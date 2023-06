Giornata mondiale della bicicletta, A Roma festa sull’Appia antica

Appuntamento per la giornata (3 giugno) indetta nel 2018 dall’Assemblea dell’Onu. Tante le criticità da risolvere sulla strada verso la mobilità sostenibile in Italia

Il mondo della bicicletta si dà appuntamento a Roma per un evento promosso da associazioni e cicloattivisti per celebrare con la Giornata mondiale della bicicletta un mezzo che combatte i cambiamenti climatici, ma che in Italia sembra non godere di grande considerazione.

Nonostante proprio l’Assemblea dell’Onu la definisca strumento di sviluppo sostenibile, tanto da indire nel 2018 una data universale per riconoscerne il valore, in Italia sono stati tagliati i fondi nella scorsa legge di bilancio e arrivano battute di arresto su tutta la mobilità sostenibile, a iniziare dall’averla tolta dalla titolazione del Ministero di riferimento.

E proprio dallo stesso Ministero, che ha fatto della sicurezza stradale l’ultima sua bandiera non ancora concretizzata in misure, arrivano segnali di ulteriore controllo alla circolazione di monopattini e bici elettriche arrivando pericolosamente a cascata su tutti i mezzi a due ruote, come annuncia un disegno di legge di Fratelli di Italia che promette assicurazione, casco e frecce per monopattini e forse anche velocipedi.

Le riforme urgenti del Codice della strada che hanno introdotto anche in Italia durante la pandemia misure per realizzare infrastrutture ciclabili – come le corsie ciclabili, le case avanzate e il senso unico eccetto bici – tardano ad essere applicate, e ora si corre il rischio che vengano spazzate vie dall’attesa riforma del Codice della Strada promessa dal Ministro Salvini.

Come continuano ad essere spazzati i ciclisti per le strade italiane e nelle città, una piccola parte delle vittime, una ogni tre ore, che ogni giorno viene sacrificata in nome di una mobilità centrata su velocità e uso smodato dei mezzi motorizzati anche per spostamenti inferiori ai 5 km (in città sono oltre il 40% a fronte di un uso della bici che supera raramente il 3%).

Per questo organizzazioni e cittadini chiedono spazi pubblici vivibili e stili di vita e mobilità più sani ed ecologici anche in città dandosi appuntamento sull’Appia antica a Roma proprio dove passerà il Grab, il grande raccordo anulare delle bici e dove il Comune non è riuscito ad attivare i varchi previsti per un diniego del Ministero competente.

La Via Appia è stata scelta come simbolo della Mobilità negata anche ai luoghi della Grande Bellezza, con la Regina Viarum candidata alla Lista del Patrimonio Mondiale ma ad oggi una delle dorsali di traffico urbano. L’appuntamento di sabato 3 giugno, Giornata mondiale della bicicletta, è sull’Appia antica nel tratto pedonalizzato straordinariamente, da Porta San Sebastiano alla Chiesa Domine Quo Vadis. Un invito a invadere la Regina Viarum con le bici fino alle aree dell’Ente Parco Regionale dell’Appia per un picnic animato da musica e spettacoli. Al raduno sui sampietrini, seguiranno momenti conviviali all’interno del Parco. Incontri, musica e allegria per ricordare il significato della bicicletta legato alla libertà, all’inclusione sociale e alla giustizia ambientale

Tutte le informazioni sulla Festa della Bicicletta sono disponibili sul sito festadellabicicletta.it, dove è indicato anche il punto del raduno, e sull’evento social