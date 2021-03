Giornata Mondiale del Riciclo, Cic: “Recovery Fund decisivo”

Implementare la qualità e la quantità della raccolta differenziata dei rifiuti organici ; rendere efficiente il loro riciclo attraverso il completamento della rete impiantistica sul territorio nazionale e i rinnovamento tecnologico del parco impiantistico esistente; valorizzare i prodotti del riciclo organico. Gli obbiettivi che il Cic – Consorzio Italiano Compostatori ribadisce in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo del 18 marzo

Sono questi, in sintesi, gli obbiettivi che il CIC – Consorzio Italiano Compostatori ribadisce in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo del 18 marzo – dopo averli presentati in audizione al Senato – in merito alla Missione 2 del PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza che riguarda “i grandi temi dell’agricoltura sostenibile, dell’economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell’inquinamento”. Nei prossimi mesi è necessario definire una strategia nazionale per l’economia circolare, che persegua la riduzione dell’uso di materie prime non rinnovabili, la diminuzione del volume di rifiuti, il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti.

Nell’ambito delle raccolte differenziate urbane, quella del riciclo del rifiuto organico ha un ruolo di assoluta centralità, il 40% del totale, con 7,3 milioni di tonnellate di umido e verde raccolti nel 2019 grazie ai 45 milioni di cittadini coinvolti, e con una prospettiva di ulteriore crescita nei prossimi anni, grazie alle nuove disposizioni normative che prevedono l’obbligo della raccolta a tutto il territorio nazionale coinvolgendo 60 milioni di cittadini e puntando alla raccolta di 10 milioni di tonnellate.

Secondo il CIC il completamento e consolidamento della filiera del recupero dei rifiuti organici avrà ricadute economiche e sociali di grande spessore. “A partire dall’occupazione, che si accompagna alla crescita della raccolta differenziata e successivo riciclaggio dei rifiuti organici: secondo le stime del Consorzio può crescere di oltre 4.000 addetti grazie al completamento delle raccolte differenziate, andando a coprire l’intero territorio nazionale (come peraltro prescritto, entro la fine del 2021, dall’art. 182-ter del D.lgs 152/06)”, spiega Flavio Bizzoni, Presidente del CIC. Sul fronte impianti, agli attuali circa 150 se ne dovranno aggiungere almeno altri 50, concentrati soprattutto al Centro-Sud, dove la gestione dei rifiuti organici potrebbe diventare anche occasione di inclusione sociale per le aree territoriali dove è maggiore la distanza dagli obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti. Nel complesso, inoltre, il fatturato diretto (senza indotto) legato al settore del Biowaste in Italia potrebbe passare da 750 milioni di euro a 1,2 miliardi di euro.

“I fondi che verranno messi a disposizione grazie al PNRR sono una risorsa straordinaria in grado di cambiare il volto dell’Italia in chiave sostenibile”, aggiunge Massimo Centemero, Direttore del CIC. “Nell’agenda politica e nel piano, il settore del biowaste merita un’attenzione particolare, in quanto emblema dell’economia circolare e eccellenza del nostro Paese: il rifiuto organico, correttamente differenziato e raccolto, può infatti trasformarsi in compost, fertilizzante naturale che può tornare alla terra e rivitalizzare il suolo, e in biocarburanti avanzati sotto forma di biometano. Ribadiamo inoltre la necessità di dedicare attenzione al suolo, in quanto risorsa non rinnovabile, investendo in pratiche rigenerative atte a renderlo più resiliente e in grado di contribuire alla decarbonizzazione dell’atmosfera attraverso l’assorbimento di carbonio”.

Gli obbiettivi del CIC

In linea con i principi delineati dal PNRR, il CIC dunque propone i seguenti obiettivi.