Italia al sesto posto in Europa secondo le ultime rilevazioni dell’Indice Eco-Counter, registrando un incremento complessivo del 5,6% di spostamenti. In settimana i transiti sono cresciuti del 9,34%. I dati rivelati nella Giornata mondiale della bicicletta

Nel 2025 l’utilizzo delle due ruote è cresciuto mediamente del 5% rispetto al primo semestre dell’anno precedente. A rivelare questo dato è l’Indice Eco-Counter 2025, che ha monitorato i flussi ciclistici dell’anno appena trascorso in 12 Paesi europei. I numeri evidenziano due trend distinti: un aumento del 6% dei passaggi nei giorni feriali, trainati dagli spostamenti verso il lavoro e le scuole, e un +2% di crescita nei fine settimana, legato al tempo libero e allo svago.

L’Italia si posiziona al sesto posto in Europa, registrando un incremento complessivo del 5,65% di spostamenti in bicicletta (dato superiore alla media continentale). Stando alle ultime rilevazioni, in settimana i transiti sono cresciuti del 9,34%. Nel week-end, invece, si è registrato un calo dello 0,97%. Il bilancio italiano resta positivo nonostante un’infrastruttura urbana spesso inadeguata e ostile ai ciclisti. Interventi mirati sulla sicurezza potrebbero sbloccare un potenziale di crescita ancora maggiore.

Rispetto al periodo pre-pandemico (2019), il traffico ciclistico globale in Europa è aumentato dell’8%.

Leggi anche Cicloturismo, in Italia 49 milioni di presenze nel 2025