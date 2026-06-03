Stili di vita

Giornata mondiale della bicicletta, nel 2025 incremento del 5% rispetto al 2024

Redazione
di Redazione
0
0
Italia in bicicletta
Gli scienziati e altri ciclisti verso Potenza
Italia al sesto posto in Europa secondo le ultime rilevazioni dell’Indice Eco-Counter, registrando un incremento complessivo del 5,6% di spostamenti. In settimana i transiti sono cresciuti del 9,34%. I dati rivelati nella Giornata mondiale della bicicletta

Nel 2025 l’utilizzo delle due ruote è cresciuto mediamente del 5% rispetto al primo semestre dell’anno precedente. A rivelare questo dato è l’Indice Eco-Counter 2025, che ha monitorato i flussi ciclistici dell’anno appena trascorso in 12 Paesi europei. I numeri evidenziano due trend distinti: un aumento del 6% dei passaggi nei giorni feriali, trainati dagli spostamenti verso il lavoro e le scuole, e un +2% di crescita nei fine settimana, legato al tempo libero e allo svago.

L’Italia si posiziona al sesto posto in Europa, registrando un incremento complessivo del 5,65% di spostamenti in bicicletta (dato superiore alla media continentale). Stando alle ultime rilevazioni, in settimana i transiti sono cresciuti del 9,34%. Nel week-end, invece, si è registrato un calo dello 0,97%. Il bilancio italiano resta positivo nonostante un’infrastruttura urbana spesso inadeguata e ostile ai ciclisti. Interventi mirati sulla sicurezza potrebbero sbloccare un potenziale di crescita ancora maggiore.

Rispetto al periodo pre-pandemico (2019), il traffico ciclistico globale in Europa è aumentato dell’8%.

Leggi anche Cicloturismo, in Italia 49 milioni di presenze nel 2025

Summary
Giornata mondiale della bicicletta, nel 2025 incremento del 5% rispetto al 2024
Article Name
Giornata mondiale della bicicletta, nel 2025 incremento del 5% rispetto al 2024
Description
Italia al sesto posto in Europa secondo le ultime rilevazioni dell'Indice Eco-Counter, registrando un incremento complessivo del 5,6% di spostamenti. In settimana i transiti sono cresciuti del 9,34%. I dati rivelati nella Giornata mondiale della bicicletta
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Cover Figli della nube Cernobyl 2026
Abbonati a Nuova Ecologia
Ricevi in omaggio l'eBook "Figli della nube"
A 40 anni dall’incidente di Cernobyl una selezione di articoli, inchieste, reportage, vignette e illustrazioni pubblicati su Nuova Ecologia dal 1986 al 2026. Con le firme di giornalisti, scienziati e attivisti sull’evento che ha segnato la storia dell’ambientalismo
ABBONATI
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Ricevi in omaggio l'annuario 2025: Un anno di ambiente in cento notizie
A segnare gli ultimi dodici mesi è Trump, paladino del negazionismo climatico. Non fanno quasi più clamore, invece, i record negativi su caldo, eventi estremi, fusione dei ghiacciai e incendi. Oltre la cronaca c’è però l’inarrestabile crescita delle rinnovabili. Ci salverà il mercato?
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli