Giornata mondiale della bicicletta, un trend in crescita in Italia

Nel 2021 ne sono state vendute quasi 2 milioni e nel 2022 circa il 37% degli italiani l’ha utilizzata almeno una volta a settimana. Dal 21 giugno torna Appennino Bike Tour per scoprire in sella le meraviglie della nostra penisola

La bici sempre più mezzo prediletto dagli italiani, tanto negli spostamenti quotidiani quanto in vacanza. Nella Giornata mondiale della Bicicletta, Legambiente sintetizza i dati riguardanti l’utilizzo e la diffusione delle due ruote nel Belpaese, evidenziando il trend positivo che negli ultimi anni ha interessato il comparto. Bicicletta compagna ideale per scoprire in modo sostenibile anche l’Italia delle aree interne e dei piccoli borghi, come propone Appennino Bike Tour 2022, campagna itinerante promossa da Legambiente e ViviAppennino in collaborazione con Misura, in partenza il prossimo 21 giugno.

Un viaggio attraverso la ciclovia più lunga del Paese, tra paesaggi e ambienti unici al mondo: protagonista un team di ciclisti su un tracciato di 3.100 chilometri che toccherà 14 regioni, oltre 300 Comuni e 56 aree protette, dalla Liguria alla Sicilia, coinvolgendo anche i cittadini in ciascuna tappa del percorso. Con due importanti novità: itinerari cicloturistici aperti a tutti e un’app, ViviAPPennino, per lasciarsi guidare alla scoperta dei 300 punti d’interesse, delle curiosità e degli eventi legati ai territori coinvolti dal tour.