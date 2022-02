Ingegneria da balene

Il ferro liberato dalle feci stimola la crescita del plancton vegetale, che alimenta a sua volta il plancton animale e il krill



Il 20 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata dedicata alle balene, i giganti del mare.

Le balene sono animali iconici al centro di iniziative di conservazione della biodiversità, tanto che la loro caccia a fini commerciali è bandita a livello globale da decenni, e dal 2024 lo sarà anche in Islanda. Un aspetto però sfugge all’opinione pubblica: le balene sono anche “ingegneri ecosistemici”, cioè plasmano il loro ambiente determinando condizioni di vita vantaggiose per sé e per altri animali. Nello specifico, è come se le balene allevassero il proprio cibo: il krill. Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature, stimando in maniera più precisa quanto krill al giorno viene mangiato dalle balene – fino al 30% del loro peso – ha messo in evidenza il fatto che le balene evacuano anche una quantità enorme di ferro concentrato e incorporato proprio nel krill, i cui sciami tingono infatti il mare di rosso. Il ferro liberato nel mare con le feci liquide delle balene stimola la crescita del plancton vegetale, che alimenta quello animale e il krill, che a sua volta dà cibo a balene, uccelli e pesci. Si ipotizza così che la caccia mirata abbia privato il mare non solo delle balene ma anche di quel fertilizzante necessario a rendere tanto produttivo l’Oceano meridionale, santuario ormai non tanto opulento di balene mangia-krill. Il declino del krill registrato a partire dagli anni ’80 nell’Oceano meridionale potrebbe essere stato causato proprio dalla forte riduzione delle popolazioni di balene, a causa della caccia perpetrata nei secoli scorsi. Meno balene, meno krill e anche minore produzione ittica. Possibile rimedio: fertilizzare artificialmente l’oceano con ferro, nell’attesa che le poche balene rimaste lo ripopolino, rendendo di nuovo le acque rosse di krill e soprattutto più pescose.