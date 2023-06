Giornata mondiale dell’ambiente, insieme contro l’inquinamento da plastica

Lo slogan della 50esima edizione, che si svolge in Costa d’Avorio, è #BeatPlasticPollution. Ne produciamo circa 430 milioni di tonnellate ogni anno, e meno del 10% viene riciclato. L’appello delle Nazioni Unite ai governi

La cinquantesima Giornata mondiale dell’ambiente, evento internazionale istituito nel 1973 dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep), quest’anno è dedicata all’inquinamento da plastica e sarà ospitata in Costa d’Avorio. Ad Abidjan, la capitale, sono già cominciati gli eventi, al grido dello slogan #BeatPlasticPollution.

Secondo l’Unep, ogni anno in tutto il mondo vengono prodotti oltre 400 milioni di tonnellate di plastica, la metà delle quali è destinata a essere utilizzata una sola volta. Di questi, meno del 10% viene riciclato. Si stima che ogni anno 19-23 milioni di tonnellate finiscano in laghi, fiumi e mari. Le microplastiche finiscono nel cibo, nell’acqua e nell’aria e gli studi indicano che ogni persona sul pianeta consuma più di 50.000 particelle di plastica all’anno – e molte di più se si considera l’inalazione. La plastica monouso scartata o bruciata danneggia la salute umana e inquina ogni ecosistema, dalle cime delle montagne ai fondali oceanici. Secondo l’Unep con la scienza e le soluzioni disponibili per affrontare il problema i governi, le aziende e le altre parti interessate devono intensificare e accelerare le azioni per risolvere questa crisi. Proprio per questo motivo la Giornata mondiale dell’ambiente quest’anno mira a mobilitare un’azione trasformativa in ogni angolo del mondo.

L’Italia degli eventi estremi

Un pianeta Terra sempre più in difficoltà, minacciato da una crisi climatica che non arresta la sua corsa e che non risparmia nessun Paese nel mondo. Nella Giornata mondiale dell’ambiente Legambiente ricorda che un campanello dall’allarme è il trend in crescita degli eventi climatici estremi. Solo in Italia da inizio 2023 sono aumentati del +135% rispetto a quelli di inizio 2022. In particolare, nella Penisola, da gennaio a maggio si sono registrati 122 eventi estremi contro i 52 degli stessi mesi del 2022. Gli allagamenti da piogge intense sono la tipologia che si è verificata con più frequenza con 30 eventi contro i 16 dei primi 5 mesi del 2022, segnando così un +87,5%. Inoltre, da inizio anno sono sei le regioni più colpite da eventi climatici estremi: Emilia-Romagna (36), Sicilia (15), Piemonte (10), Lazio (8), Lombardia (8), Toscana (8).

L’associazione diffonde oggi i nuovi dati del suo Osservatorio Città Clima, per sottolineare l’Sos che arriva dall’ambiente e dal clima e per lanciare un messaggio chiaro al Governo Meloni. Per aiutare l’ambiente e contrastare la crisi climatica in atto servono politiche climatiche più ambiziose accompagnate da interventi concreti sia a livello nazionale sia a livello europeo. Da un lato l’Italia deve accelerare il passo approvando il Piano di adattamento climatico di cui il nostro Paese è ancora sprovvisto e prevedendo risorse adeguate; aggiornando entro fine giugno il Pniec; approvando una legge contro il consumo di suolo che l’Italia attende da 11 anni. Tre azioni prioritarie su cui l’Italia ad oggi è in forte ritardo. A livello europeo, per Legambiente, è importante che si definisca subito un Patto di solidarietà per il clima, come proposto dal Segretario Generale dell’Onu Guterres, tra Paesi industrializzati, emergenti e in via di sviluppo per raggiungere zero emissioni nette entro il 2050 a livello globale. Con l’impegno dei Paesi industrializzati di sostenere finanziariamente l’azione climatica dei Paesi più poveri e anticipare al 2040 il raggiungimento di zero emissioni nette.

“La fotografia scattata dal nostro Osservatorio Città Clima sugli eventi climatici estremi parla chiaro – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – bisogna invertire al più presto la rotta. L’alluvione che ha colpito nelle scorse settimane l’Emilia Romagna e le Marche, ma anche le violente piogge che si sono abbattute in questi ultimi giorni in Sardegna e in altre regioni d’Italia sono l’ennesima dimostrazione di quanto la crisi climatica stia accelerando il passo causando ingenti danni all’ambiente, all’economia del Paese, e perdite di vite umane. Al Governo Meloni chiediamo un’assunzione di responsabilità perché per affrontare il tema della crisi climatica serve una decisa volontà politica con interventi concreti non più rimandabili ed evitando gli errori del passato come ad esempio tombare i fiumi, costruire in aree non idonee o in prossimità dei corsi d’acqua… Ora bisogna voltare pagina e i primi strumenti per farlo sono proprio il piano di adattamento al clima e le risorse per attuarlo, l’aggiornamento del Pniec, una legge contro il consumo di suolo. Senza dimenticare che il Paese ha bisogno di più politiche territoriali di prevenzione e campagne informative di convivenza con il rischio. Solo così si potrà evitare che l’ultima tragedia sia la penultima e che il Paese rincorra sempre l’emergenza”.

Di ambiente e crisi climatica si parlerà oggi pomeriggio 5 giugno anche nello Speciale Rai – Legambiente dedicato alla Giornata Mondiale dell’Ambiente che andrà in onda su Rai 3 dalle ore 18.00 alle 18.55. Sarà un viaggio lungo la Penisola per raccontare gli impatti che la crisi climatica sta avendo sul Pianeta, in particolare sull’Italia, ma anche per fare un punto insieme al presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, tra gli ospiti in studio, sulla tutela dell’ambiente, sulle prossime sfide da affrontare, e sul cammino ad ostacoli dell’Italia verso la transizione ecologica.

Proprio in occasione di questa giornata particolare inoltre, il Wwf Italia ha pubblicato il nuovo report “Plastica: dalla natura alle persone. È ora di agire” e chiede al governo di andare oltre il riciclo dei soli imballaggi e di estendere la raccolta differenziata a tutti i prodotti in plastica di largo consumo allo scopo di far crescere l’economia circolare come valore condiviso. Il report conferma che l’Italia è tra i peggiori Paesi inquinatori che si affacciano sul Mediterraneo, contribuendo all’inquinamento soprattutto in qualità di secondo più grande produttore di rifiuti plastici in Europa.