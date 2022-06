“OnlyOneEarth” è il tema scelto per la celebrazione di quest’anno, lo stesso al centro della prima Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente del 1972. Cinquant’anni dopo è più che mai necessario rivedere i nostri modelli produttivi, consumi e stili di vita

Oggi, domenica 5 giugno, si celebra la Giornata mondiale dell’Ambiente. Il primo World Environment Day risale al 1972. Quell’anno, dal 5 al 16 giugno a Stoccolma si tenne la prima Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente. Durante il summit venne adottata la Dichiarazione che definì i 26 principi sui diritti dell’ambiente e le responsabilità dell’uomo per la sua salvaguardia.

Da allora ogni anno il 5 giugno le Nazioni Unite ricordano quei momenti storici con una giornata mondiale celebrativa che quest’anno, per il suo cinquantesimo anniversario, avrà come Paese ospitante la Svezia e come tema lo stesso della Conferenza del 1972, “OnlyOneEarth” (“SoloUnaTerra”). Un tema scelto non a caso per rilanciare l’appello sulla necessità di puntare su modelli produttivi e di consumo e stili di vita più sostenibili considerato che le risorse che il nostro pianeta ci offre sono limitate.

Il 2 e 3 giugno sempre a Stoccolma si è tenuta una riunione ad alto livello delle Nazioni Unite, “Stockholm+50”, in cui è stato fatto un punto sulle tre grandi sfide che la comunità internazionale ha di fronte per la salvaguardia della Terra – crisi climatica, difesa della natura e lotta all’inquinamento – e sullo stato di avanzamento dell’Agenda 2030, degli Accordi di Parigi sul clima e dei piani di ripresa dall’emergenza pandemica. “Sappiamo, più che mai, le terribili conseguenze di percorrere incautamente il percorso di sviluppo ad alta intensità di carbonio che abbiamo estratto dalla Terra. Ma sappiamo anche cosa dobbiamo fare. E sappiamo come farlo”, ha dichiarato nel corso della conferenza “Stockholm+50” la direttrice esecutiva dell’Unep Inger Andersen. Un monito di fronte al quale non possiamo far finta di nulla.

In occasione di questa importante Giornata sempre l’Unep ha diffuso una guida pratica per vivere in modo sostenibile in armonia con la natura. Perché il cambiamento parte dal cambiamento del nostro modo di abitare il pianeta.