Per il mercato del mais in Italia il 2018 si è chiuso con un bilancio positivo. Il comparto ha infatti registrato un +8% delle rese rispetto al 2017, pari a 6,2 milioni di tonnellate di raccolto. Di contro, il volume delle esportazioni si è assestato a 37.000 tonnellate (circa 27 milioni di euro), mentre quello delle importazioni è stato pari a 4,7 milioni di tonnellate (circa 975 milioni di Euro).

Questi e altri dati verranno presentati oggi a Bergamo in occasione della Giornata del mais 2019, organizzata dal Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), in collaborazione con le locali Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. I lavori inizieranno alle 9.30 nella Sala Mosaico, a Palazzo dei Contratti, in via Petrarca 10.

Durante l’incontro verranno affrontati in particolar modo gli aspetti innovativi legati alle tecniche agronomiche relative al trinciato di mais, alla gestione delle trincee per il miglioramento della qualità del prodotto anche dal punto di vista microbiologico e sanitario fino ad arrivare al miglioramento genetico vero e proprio, in grado di produrre ibridi sempre più competitivi in termini di rese e qualità. Questo a conferma sempre di più del nuovo orientamento degli agricoltori verso la produzione di mais da trinciato, ad uso zootecnico o per la produzione di biogas.

Durante la giornata di lavori i ricercatori del Crea del Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali presenteranno i risultati sia della rete di confronto varietale – nata con l’intento di valutare i numerosi ibridi proposti ogni anno dalle Società sementiere, fornendo informazioni sulla loro potenzialità produttiva e adattabilità ad altri contesti – sia della rete di monitoraggio micotossine – che analizza il contenuto delle principali micotossine in campioni di mais provenienti da 40 centri di lavorazione e stoccaggio. Sarà inoltre illustrata l’attività di sperimentazione relativa all’iscrizione al registro nazionale di nuove varietà di mais coordinata dal Crea del Centro di ricerca difesa e certificazione.

La giornata fornirà, infine, l’occasione per presentare il Tavolo tecnico permanente settore Mais, convocato dal ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, di cui il Crea fa parte, con i quattro gruppi di lavoro: ricerca e innovazione; mercati e contratti di filiera; assistenza tecnica; coordinamento Ministero/Regioni. Obiettivo del tavolo è proporre strategie e iniziative specifiche per ridare competitività a questa coltura.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook