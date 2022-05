Il 6 maggio la Giornata europea per chiederete più strade scolastiche

Migliaia di bambini e bambine scenderanno in strada per chiedere più spazio per giocare, percorsi sicuri casa-scuola e aria pulita da respirare. L’iniziativa, dal titolo “Streets for Kids”, è promossa dalla campagna europea Clean Cities e vede la partecipazione anche di Legambiente

di ADA ALIPRANDI

È fissata per domani 6 maggio la prima edizione della Giornata Europea di Mobilitazione per chiedere più strade scolastiche. Migliaia di bambini e bambine scenderanno in strada per chiedere più spazio per giocare, percorsi sicuri casa-scuola e aria pulita da respirare. L’iniziativa dal titolo “Streets for Kids” è promossa dalla campagna europea Clean Cities e vede la partecipazione di numerose scuole, famiglie e associazioni in tutta Europa. Tra queste anche Legambiente con i circoli di Padova, Catania, Roma e Milano. Azioni on street, balli, bicibus e pedibus animeranno numerose città, con l’obiettivo comune di promuovere più strade scolastiche e incoraggiare l’uso di soluzioni non inquinanti per i percorsi casa scuola.

Traffico e inquinamento, le strade scolastiche sono l’antidoto

Liberare le aree intorno alle scuole dal traffico automobilistico serve a garantire una maggiore sicurezza, ma anche a migliorare la qualità dell’aria. L’esposizione continua a inquinanti legati al traffico veicolare, come il biossido di azoto, recano gravi danni alla salute dei bambini: asma, malattie polmonari e cardiache e danni alle cellule cerebrali.Un destino non ineluttabile. A Londra – ad esempio – è stato dimostrato che le strade scolastiche riducono i livelli di biossido di azoto inquinante fino al 23%.

Le strade/zone scolastiche svolgono anche un ruolo importante nella promozione della mobilità attiva e a zero emissioni, permettendo a bambini e genitori di camminare o andare in bicicletta. Accompagnare i figli a scuola, anziché un’attività frenetica tra ingorghi di auto, può diventare un’attività piacevole e sana. Queste consentirebbero finalmente ai bambini (e non solo) di riappropriarsi di spazi oggi occupati dalle auto per giocare, muoversi e divertirsi.

Strade scolastiche, l’Italia è indietro

«Con le strade scolastiche portiamo l’Europa anche in Italia, dando la possibilità a bambini e ragazzi di muoversi autonomamente e in sicurezza nelle nostre città. Le scuole peraltro sono le più grandi agenzie di socializzazione delle città e, dunque, un perno di trasformazione urbana che non va ignorato», commenta Alessandra Bonfanti, responsabile mobilità dolce Legambiente.

In alcuni Paesi europei le strade scolastiche sono già una realtà quotidiana. A Londra sono state realizzate più di 500 strade scolastiche. Dal 2020, a Parigi ne sono state create 169, mentre Barcellona raggiungerà l’obiettivo di 155 entro la fine dell’anno. Invece, in Italia, sono state avviate alcune prime sperimentazioni nelle città di Milano, Roma e Catania, ma con numeri molto inferiori e spesso lasciate all’iniziativa volontaria di genitori.

La questione non può essere più rimandata, anche alla luce del recente rapporto City Ranking pubblicato da Clean Cities. Città italiane come Roma e Napoli figurano tra quelle in Europa con meno spazio dedicato a pedoni e bici, mentre Milano e Torino sono le più inquinate. «La richiesta ai nostri sindaci è di accelerare la trasformazione della mobilità nelle città realizzando il maggior numero di strade scolastiche possibili e in tempi veloci» – chiosa Alessandra Bonfanti. «Le strade scolastiche, nonostante il riconoscimento arrivato dalla Riforma del Codice della strada con il Decreto Semplificazione del 15 settembre 2020, sono ancora il fanalino di coda delle politiche di mobilità, invece devono diventare una priorità».