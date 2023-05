Giornata europea dei Parchi, in Italia troppi blocchi e ritardi

Obiettivi ambiziosi ma poche risorse economiche. Con questi ritmi, l’obiettivo del 30% di territorio e mare protetto sarà raggiunto nel 2097

Lo ribadiamo anche nella Giornata Europea dei Parchi: proteggere la biodiversità attraverso le aree protette è una soluzione immediata contro la crisi climatica, perché la natura è l’alleato più efficace per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e mettere in pratica politiche di adattamento attraverso soluzioni basate sulla natura. È oramai un fatto evidente che la crisi climatica amplifica gli effetti negativi sulla biodiversità accelerandone la perdita, perché i due fenomeni – climate change e perdita di biodiversità – sono strettamente connessi e all’aumentare dell’uno peggiora l’altro e viceversa. Com’è globalmente riconosciuto che le aree protette sono lo strumento più efficace e riconosciuto per tutelare la biodiversità.

Nonostante sia tutto chiaro e scientificamente condiviso, poco si fa e ancora meno si programma per raggiungere gli obiettivi che tutti gli organismi internazionali (IPCC, IPBES, IUCN, CBD) propongono da decenni e i governi sistematicamente ignorano nonostante loro stessi firmano protocolli, accordi e stringono patti. A Montreal, ad esempio, la 15esima Conferenza delle Parti (COP15) lo scorso dicembre ha raggiunto un accordo, l’ultimo in ordine di tempo, che, sebbene sia ancora insufficiente a contrastare efficacemente la perdita di biodiversità, è comunque un accordo con obiettivi chiari e sottoscritti da tutti e con il vantaggio, almeno per l’Italia, che quanto approvato a Montreal ricalca quanto già deciso in sede Europea attraverso la Strategia della Ue per la biodiversità al 2030.

Obiettivi confermati perciò siamo già in corsa per applicare i rimedi ai problemi abbondantemente studiati? Non proprio, perché l’aver condiviso il problema e le soluzioni da mettere in atto non è la garanzia che poi si faccia il dovuto: troppo spesso la realtà ha smentito le buone intenzioni contenute negli accordi sottoscritti, e ancora più raramente il nostro Paese ha tenuto fede agli impegni in campo ambientale e ancora meno per la tutela della biodiversità.

Tra il dire e il fare, come può l’Italia raggiungere gli obiettivi al 2030

Perché quando si tratta di sostenere a parole gli impegni per la biodiversità il nostro Paese è sempre in prima linea, fornendo contributi importanti alla definizione di queste strategie, soprattutto grazie al lavoro dei tecnici che ci rappresentano negli organismi internazionali che godono di tanta credibilità e tengono alto il “rating” del nostro Paese a livello mondiale. Una credibilità che vacilla quando nel continente europeo ci si confronta con gli altri partner della Ue e il giudizio sul nostro Paese viene misurato in maniera oggettiva sulla base degli obiettivi effettivamente raggiunti. E quando il confronto passa dalle grandi strategie alle politiche concrete, il nostro rating sulle politiche a favore della natura crolla peggio ancora della valutazione sul nostro debito pubblico. Come mai? Perché sono i fatti che contano e se, ad esempio, analizziamo quanto è stato fatto nel nostro Paese a distanza di 31 anni dalla emanazione della direttiva habitat (92/43 CEE) emerge che non abbiamo ancora completato tutto l’iter previsto e le procedure di infrazione ci rincorrono, offuscando persino il buon lavoro fatto attraverso i progetti finanziati dalla Ue con il programma Life. E conta anche il tempo che impieghiamo per raggiungere i target previsti dalle Strategie che ogni 10 anni ribadiamo. Tant’è che nel periodo 2010-2020 sono stati impercettibili i dati positivi ottenuti dal nostro Paese. Il motivo? Obiettivi ambiziosi e pomposi ma nessuna risorsa economica stanziata per raggiungerli. Un metodo, quello di scrivere Strategie e Piani su qualsiasi argomento senza prevedere risorse finanziarie al seguito che è la regola del Ministero che si occupa della tutela della natura (comunque sia stato denominato negli ultimi 23 anni). Altra regola rispettata ogni volta è quella che vuole le Strategie e i Piani mai approvati e condivisi con gli altri Ministeri o con le Regioni: le altre istituzioni centrali e territoriali che hanno competenze condivise con il MASE. Regola rispettata anche per la Strategia nazionale per la biodiversità per il periodo 2020-2030 che è stata adottata dal Ministero, e partecipata solo dagli stakeholder, che non contiene tempi certi e risorse finanziare per attuarla e a distanza di tre anni dalla redazione non è stata ancora approvata né dal Governo né dalla Conferenza delle Regioni. Tutto questo equivale a non avere nessuna Strategia, perciò è lecito domandarsi come verranno raggiunti dal nostro Paese gli obiettivi della Strategia Ue per la biodiversità al 2030.

“Occorre fare di più e con più velocità, e per raggiungere gli obiettivi deve crescere contestualmente la consapevolezza che la protezione della natura è il rimedio più veloce da opporre alla crisi climatica”

Dopo l’inverno ci sarà una primavera per i parchi?

Con tutte queste incoerenze, realizzare la transizione ecologica e raggiungere gli obiettivi della strategia Ue per la biodiversità (es. 30% di aree terrestri e marine protette, 10% di territorio protetti in maniera rigorosa) o realizzare gli obiettivi della Restoration Law (es. il ripristino di almeno il 20% degli ecosistemi) può sembrare impossibile per il nostro Paese. Ma non possiamo smettere di perseguire questi obiettivi, sebbene siamo consapevoli che con l’attuale andatura, rischiamo di raggiungere l’obiettivo troppo tardi, quando il cambiamento climatico avrà deciso per noi quali specie favorire e quali ecosistemi far scomparire. Sappiamo che nel nostro Paese l’istituzione delle aree protette non è semplice e il percorso è molto accidentato: solitamente, dall’approvazione della legge all’operatività dell’area protetta, passano dai 7 ai 10 anni durante i quali nei territori “promessi” alla natura può succedere che l’integrità di quei luoghi venga compromessa irrimediabilmente. La legge quadro sulle aree protette 394/91 ha generato nel Paese tante aspettative e innescato una dinamica positiva che, nei primi anni della sua applicazione, ha portato la percentuale dei territori protetti dal 3% pre-legge quadro al 10,5% del 2010 triplicando in 20 anni il territorio protetto (dato certificato dal 6° aggiornamento dell’Elenco ufficiale delle aree protette del MASE).

Dal 2010 in poi, invece, abbiamo assistito a “l’inverno delle aree protette” durante il quale la politica e la burocrazia hanno congelato la nascita di nuovi Parchi e, al netto della complessità dell’iter istitutivo, fino al 2022 sono state istituite pochissime nuove aree protette e, tra queste nuove, solo quelle di interesse nazionale: il Parco nazionale di Pantelleria nel 2016, l’Area marina protetta di Capo Testa – Punta Falcone nel 2018 e l’Area marina di Capo Milazzo nel 2019. Con questi ritmi troppo lenti e farraginosi, l’obiettivo del 30% di territorio e di mare protetto sarà raggiunto nel 2097: tra 76 anni quando il cambiamento climatico avrà mutato il paesaggio, aggravato la desertificazione e reso più fragili gli ecosistemi. Occorre fare di più e con più velocità, e per raggiungere gli obiettivi deve crescere contestualmente la consapevolezza che la protezione della natura è il rimedio più veloce da opporre alla crisi climatica. Le nuove aree protette devono essere considerate come “la primavera che arriva dopo il lungo inverno” che ha congelato i percorsi istituitivi e disattivato il protagonismo dei territori che reclamano più biodiversità contro i cambiamenti climatici e chiedono percorsi di partecipazione per contribuire all’obiettivo del 30% del territorio e del mare protetto entro il 2030. Siamo fiduciosi che i territori che ancora reclamano, nonostante il passare del tempo, la nascita di un’area protetta sapranno far sentire la loro voce forte contro l’immobilismo del Ministero e per convincere i decisori politici che la natura protetta è il primo rimedio contro la crisi climatica e per azioni concrete di adattamento e mitigazione.