Giornata contro il traffico dei beni culturali. Lo stato dell’arte in Italia

A Roma la prima edizione del Simposio per fare il punto sulla tutela del patrimonio culturale e la cooperazione internazionale. In Italia, rileva il Rapporto Ecomafia di Legambiente, il business dell’archeomafia ha raggiunto i 325 milioni di euro nel 2022

Il 14 novembre è la Giornata internazionale contro il traffico illecito di beni culturali, istituita dall’Unesco nel 2020, in ricordo della firma della Convenzione di Parigi del 1970, quale primo strumento di diritto internazionale per la protezione dei beni culturali in tempo di pace.

La Convenzione all’Art. 2 recita: Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali costituiscono una delle cause principali di impoverimento del patrimonio culturale dei paesi d’origine di questi beni e che una collaborazione internazionale costituisce uno dei mezzi più efficaci per proteggere i rispettivi beni culturali contro tutti i pericoli che ne sono le conseguenze. A tale scopo, gli Stati partecipanti s’impegnano a combattere tali pratiche con i mezzi di cui dispongono, in particolare sopprimendo le cause, interrompendo il loro svolgersi e aiutando ad effettuare le necessarie riparazioni.

The Journal of Cultural Heritage Crime, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia hanno promosso a Roma la prima edizione di un Simposio, che in questa occasione verterà su La prospettiva italiana. Stato dell’Arte e che è inteso come un momento di incontro e confronto di pratiche e competenze tra esperti di settore, ricercatori e docenti universitari. L’evento nasce con l’ambizione di diventare l’appuntamento annuale di riferimento per fare il punto sulla tutela del patrimonio culturale e la cooperazione internazionale.

Un tema approfondito, con dati e analisi, anche da rapporto Ecomafia di Legambiente. In particolare, l’edizione 2023 del rapporto curato da Legambiente rileva 404 furti di opere d’arte accertati dalle forze dell’ordine nel 2022 in Italia, 55.000 gli oggetti d’arte recuperati un tesoro fatto di opere rubate e falsi (quadri, sculture, dipinti e altri oggetti antichi), 325 miliardi di euro la stima del business dell’archeomafia, fatto di beni recuperati, falsi sequestrati e sanzioni, 1.271 le persone denunciate in stato di libertà per ricettazione ed esportazione illecita di beni culturali. Evidentemente, un saccheggio da fermare.

Tornando all’appuntamento del 14 novembre, il punto di vista accademico, prescelto per questa prima edizione, è al centro dei lavori del Simposio: la dissertazione di una serie di casi studio, risolti e irrisolti, offre una panoramica delle esperienze nazionali di studio e lascia spazio alle questioni ancora aperte più che alle soluzioni. I contributi istituzionali sono a cura della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Ufficio Circolazione, dell’Avvocatura dello Stato, del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, di Interpol e Unidroit.

La sede dell’evento è la Sala della Fortuna del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, per poi proseguire all’Odeion del Museo dell’Arte Classica – Università degli Studi “La Sapienza”. In entrambe le sedi è organizzata una speciale visita guidata alle mostre in corso.

In contemporanea ai lavori del Simposio sono previsti due momenti dedicati alle scuole.

Il Liceo Classico Augusto di Roma, nell’ambito del progetto di istituto “Incontri con l’esperto”, ospiterà l’incontro con Fabio Isman, giornalista e autore de I predatori dell’arte perduta (Skira, 2009), L’Italia dell’arte venduta (il Mulino, 2017), Quando l’arte va a ruba (Giunti, 2021).

Presso Villa Rendano (CS), nell’ambito del progetto “Musei, presidio di legalità” ideato da Anna Cipparrone, direttore del Museo Consentia Itinera, saranno presentati gli elaborati creativi, grafici o video, prodotti dalle studentesse e dagli studenti di Cosenza del Liceo Classico “B. Telesio”, dell’IC “Spirito Santo” e dell’IC “Fausto Gullo”, e del Liceo Classico “G. Garibaldi” di Castrovillari.