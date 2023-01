L’autore del libro “Il capitale naturale”, analizza compiti e ostacoli del giornalismo ambientale in tempi di crisi climatica

È il 2008 quando Malcolm Gladwell, sociologo e giornalista canadese, pubblica il libro Fuoriclasse. Storia naturale del successo. Il volume spiega per filo e per segno la validità della “regola delle 10.000 ore”, formulata in uno studio accademico del 1993 e secondo cui sarebbero sufficienti 90 minuti al giorno per vent’anni, o 8 ore al giorno per tre anni e mezzo, per eccellere in un’attività o diventare massimi esperti di una materia. Un metodo quantomeno bizzarro e di dubbia efficacia, specie se l’argomento su cui applicarlo è di quelli particolarmente complessi come la crisi climatica, perché in evoluzione permanente e, soprattutto, soggetto a continui strattonamenti tra chi nega l’esistenza del fenomeno e chi, invece, ritiene che sia la più grande minaccia che incombe sul nostro pianeta.

Il modo in cui il giornalismo ambientale è chiamato a misurarsi con questa complessità è una delle chiavi di lettura del libro Il capitale naturale (Paesi Edizioni, 2022), scritto da Daniele Moretti, vicedirettore di SkyTg24 e ideatore della trasmissione “Impact – soluzioni per una crisi”.

Per descrivere il compito che la categoria ha di fronte, nell’introduzione al volume Moretti usa l’immagine del “sentiero strettissimo” lungo cui il giornalista che racconta il rapporto dell’uomo con il nostro pianeta si trova costantemente a camminare “in equilibrio su una fune tesa, ondeggiando tra la rappresentazione dell’urgenza del far presto, l’ansia soffocante del tempo scaduto e l’indicazione chiara della via della soluzione”.

Per quanto sia utile allenarsi sull’argomento 10.000 e più ore come proponeva Gladwell, per Moretti la strada da seguire per raccontare la crisi climatica, tenendo insieme spirito divulgativo e rigore scientifico, è scegliere per l’appunto “il registro della complessità, accantonando gli slogan manichei, che pure vendono meglio e magari hanno diritto d’asilo in altri contesti comunicativi”.

L’occasione per restare sul tema è “Più Libri Più Liberi”, la fiera della piccola e media editoria di Roma, durante la quale Moretti ha presentato il suo libro insieme a Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili uscente, con il presidente di Symbola Ermete Realacci e Andrea Porchera di Renexia.

«Già nel 1988 il New York Times aveva proposto il tema del global warming in prima pagina − racconta Moretti − mentre il climate change entra nell’agenda mediatica mondiale con l’uscita del documentario Una scomoda verità di Al Gore, il cui merito principale è aver provocato un gran rumore sul fatto che già allora il tempo che avevamo a disposizione per affrontare questa crisi fosse scaduto». A Sky Italia, dove Moretti lavorava già da qualche anno, arrivò l’ordine di scuderia di approfondire la questione. E tra i giornalisti scelti per occuparsene c’era anche Daniele Moretti. «Da allora mi sono dedicato completamente a questo argomento − continua − Ho iniziato a studiare, a parlare con scienziati, autori e giornalisti già formati, mi sono messo alla ricerca di fonti scientifiche per crearmi un primo background e destreggiarmi in un flusso di informazioni che nel frattempo continuava ad aumentare».

Negli anni di questo lento apprendistato sono scivolate via letture di libri, consultazioni di pubblicazioni scientifiche, centinaia di servizi, interviste, reportage sul campo e speciali dedicati. Con il lavoro di ricerca e valutazione delle fonti che non si è mai fermato. «Sulle fonti la ricerca e la divulgazione scientifica hanno delle regole precise da seguire − precisa Moretti − Il metro di giudizio è la peer review, ovvero il processo di revisione dei pari. Se uno scienziato ha un numero di pubblicazioni sufficienti, allora ciò può indicare al giornalista che si tratta di un interlocutore affidabile nella sua area di competenza. Soprattutto quando si è agli inizi, serve un Virgilio che ti indichi la strada da seguire. Io ho avuto la fortuna di incrociare scienziati, professori e ricercatori che mi hanno aiutato molto nel costruirmi le mie prime certezze».

Le fonti, se buone, sono utili anche perché permettono di arrivare ad altre fonti buone. «L’importante, però, è alimentare in questa ricerca sempre il dubbio − prosegue Moretti – Questo modo di lavorare ti impone di non fidarti ciecamente di qualcuno, anche perché nel frattempo è la scienza stessa a cambiare, a mettersi in discussione». Motivo per cui «servono costanza, perseveranza e amore non per la verità ma per la ricerca della verità».

In parallelo, per quanto possibile in base alle proprie disponibilità, il giornalista ambientale deve alzarsi dalla scrivania e muoversi sul campo. «Ho avuto la fortuna di vedere con i miei occhi i ghiacciai sciogliersi in Groenlandia, in Artico, in Antartide, nel Baltoro e sull’Everest. Questi viaggi mi hanno permesso di portare a casa e trasmettere delle testimonianze dirette di ciò che sta accadendo. Queste esperienze mi hanno fatto toccare con mano una necessità che nel mio libro viene evocata dall’alpinista Simone Moro, per il quale dobbiamo smettere di trattare la Terra come una coreografia delle nostre azioni e tornare a innamorarcene. Il senso di questo libro è proprio offrire una raccolta di visioni intorno al processo di pace in corso tra l’uomo e il pianeta Terra».

Non è semplice tenere insieme tutti questi livelli, specie se il tempo che abbiamo a disposizione per arginare gli effetti di questa crisi si riduce ogni giorno che passa. «Con deadline così strette, bisogna muoversi evitando però una narrazione catastrofista degli eventi, perché ciò espone il fianco a chi opera contro un giornalismo e un’informazione corretti sull’argomento − specifica Moretti − In questa fase, ad esempio, se ne parla anche troppo perché sono sempre più evidenti le ricadute economiche del fenomeno». Il sentiero in cui muoversi resta dunque strettissimo. E nel percorrerlo mantenendo l’equilibrio il giornalista ambientale, conclude Moretti, deve ricordarsi qual è il suo ruolo in questa complessità: «Gli esperti sono gli altri, noi siamo solo il tramite».