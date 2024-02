Milano-Cortina 2026, al via i lavori per la pista da bob

Per costruirla, tra le polemiche e le contestazioni, sarà disboscato il lariceto secolare di Ronco. Primo collaudo a marzo 2025

Pista da bob sì, pista da bob no. Dopo tante contestazioni, sono iniziati i lavori per il nuovo Sliding Centre di Cortina in vista dei Giochi invernali del 2026, in località Ronco, dove sarà realizzata, tra le polemiche, la pista che ospiterà le gare di bob, skeleton e slittino. Necessario, per procedere al cantiere, il taglio di 500 larici secolari. I lavori sono affidati all’impresa Pizzarotti di Parma, che dovrà consegnare la pista per il primo collaudo a marzo 2025. Sul posto c’è stato anche un presidio di ambientalisti contro l’abbattimento degli alberi. Si oppongono con forza alla soddisfazione politica, soprattutto di Salvini, Abodi e Zaia. Nel piano è previsto che per ogni albero tagliato, 12 ne verranno ripiantati. Se quindi saranno tagliati davvero 500 larici, ne verranno ripiantati 6.000.

Sui social la tristezza di Cristina Guarda, consigliera di Europa Verde della Regione Veneto, preoccupata per la riuscita e la sostenibilità dell’impianto, che ha pubblicato il video dei primi alberi abbattuti. “Questo lariceto ha più di 200 anni – ha commentato – ma vale meno di una pista da bob temporanea”.

A Cortina è stata in visita anche una commissione del Cio, accompagnata al cantiere della pista dal presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, dall’ad della Fondazione Andrea Varnier e dai vertici di Simico, la società che si occupa delle infrastrutture olimpiche.