di GIUSEPPINA LETTERIELLO E ROCCO TASSO

Too Far Away – Germania – 2019 di Sarah Winkenstette

La storia ambientata in Germania, racconta di Ben un ragazzo di 13 anni e della sua famiglia costretta a trasferirsi in una vicina città, a causa di una miniera di lignite che inghiottirà presto il loro villaggio. Ben trasferitosi nella nuova città incontra Tariq, un rifugiato siriano. I due entrano presto in competizione – a scuola e nella loro squadra di calcio – ma nel contempo scoprono di avere in comune più cose di quante credessero.

Tariq ha dovuto lasciare la sua casa, la sua famiglia ed i suoi amici a causa della guerra, attraverso l’esodo comune a tanti migranti, che li vede costretti ad attraversare il mediterraneo su barconi di fortuna. È proprio durante la rocambolesca traversata in mare che Tariq perde i contatti con suo fratello, a cui era molto legato.

Un giorno a scuola grazie ad una loro compagna, i due apprendono della teoria dei sei gradi di separazione secondo la quale ogni persona può essere collegata a qualunque altra persona o cosa attraverso una catena di conoscenze e relazioni con non più di 5 intermediari. La teoria sarà alla base di un progetto che coinvolgerà tutta la classe e che permetterà alla fine di trovare il fratello scomparso di Tariq, grazie all’utilizzo dei social.

Il film ci pone davanti ai tempi della migrazione e degli inevitabili problemi di integrazione nelle nuove comunità. Non è importante se si scappa dalla guerra o si è costretti a lasciare la propria casa per motivi ambientali, il rincontrarsi in una nuova comunità provoca inevitabili attriti, ma è proprio l’inconsapevole condivisione del disagio conseguente all’abbandono del proprio paese che spinge i protagonisti a fare squadra, grazie all’obiettivo comune della ricerca del fratello scomparso.

Il film è ispirato ad una storia vera che vede protagonisti Atterwasch, paesino a circa due ore di macchina da Berlino e a quattro chilometri dal confine polacco, ed i vicini Kerkwitz e Grabko, 900 abitanti in tutto. Vecchi di secoli e sopravvissuti all’occupazione sovietica nel corso della Seconda guerra mondiale, i tre villaggi dovrebbero essere presto rasi al suolo per far posto a una miniera di lignite, l'”oro nero” della Germania.

Qui insiste una “voragine” di 88 km quadrati che una macchina scava per cinque giorni a settimana: è la più grande miniera a cielo aperto della Germania orientale. Le comunità locali insieme a un movimento di protesta ambientalista tedesco, stanno organizzando azioni di protesta allo scopo di fermare una delle maggiori fonti di inquinamento europea.

La regista Sarah Winkenstette ha raccontato “Avevo 16 anni quando la mia casa d’infanzia fu demolita. Sebbene sia stata ricostruita nello stesso luogo, non era più la nostra vecchia casa, non era più la stanza con tutti i miei ricordi, il rifugio della mia infanzia. Naturalmente, la perdita della mia casa non è assolutamente paragonabile a quella di un ragazzo sfollato a causa del carbone o addirittura di un rifugiato di guerra. Eppure le immagini della mia casa distrutta e le sensazioni provate allora sono profondamente radicate nella mia memoria. Qualcosa di vecchio e qualcosa di nuovo, una sensazione triste ed allo stesso tempo eccitante. Un sentimento universale, di fronte al quale nella vita ci si trova spesso e in diverse situazioni. Ben e Tariq, i ragazzi del nostro film, provano queste emozioni per la prima volta. I loro sentimenti, le loro ansie e il loro confrontarsi con tutto ciò, è questo che trovo incredibilmente eccitante nella storia. Un’amicizia che nasce in un momento di grandi sconvolgimenti, che finalmente dà loro sicurezza e li fa sentire di nuovo a casa. Questo è quello che volevo raccontare – specialmente ora, specialmente in Europa!”.

