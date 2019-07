di GIUSEPPINA LETTERIELLO E ROCCO TASSO

TOO LATE TO DIE YOUNG della regista cilena Dominga Sotomayor è il film vincitore del “Premio Cial per l’Ambiente” al Giffoni Film Festival di quest’anno. Il premio Cial , giunto ormai alla sua quindicesima edizione è stato istituito con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e consiste in un Grifone in alluminio riciclato.

Il Consorzio Cial, partner ambientale storico del Giffoni, in accordo con la Direzione Artistica del Festival ha consegnato il premio all’attore protagonista Antar Machado con i ragazzi della “Giuria Cial”, 12 studenti provenienti da tutta Italia perché vincitori del concorso scuola “Obiettivo Alluminio”.

Il premio viene assegnato a questo film poiché il racconto scelto dalla regista, nonostante si riferisca ad un periodo storico lontano nella memoria, si rivela fortemente attuale. La natura diventa lo scenario dove i tre giovani protagonisti sapranno ritrovare la strada per affrontare il futuro, in un Paese, il Cile, che sta vivendo una profonda trasformazione sociale, politica e culturale.

Il film presentato nella categoria Generator +16, composta da giurati fra i 16 e i 18 anni è stato realizzato in Cile in collaborazione con il Brasile e il Qatar. Ambientato all’inizio degli Anni ’90, subito dopo la riacquistata democrazia in Cile, racconta di una comunità che vive lontano dalla città, a contatto con la natura. La storia si sviluppa soprattutto intorno tre figure, due adolescenziali (Sofia e Lucas) e un’altra ragazzina ancora più giovane (Clara). In un’atmosfera da estate piena assolata e rilassata seguiamo i turbamenti che scuotono i tre protagonisti: l’amore e la scoperta della sessualità per Sofia, la gelosia e il senso di amore non ripagato per Lucas, l’affannosa ricerca del cane scomparso per la piccola Clara. Il film potrebbe sembrare un coming of age, ma nella pellicola non sono solo gli adolescenti a cambiare, quello che la regista descrive è il cambiamento di un Paese intero, anestetizzato dai lunghi anni del regime di Pinochet e quindi reso timoroso per il futuro, incerto sulla strada da intraprendere. La lettura politica è molto delicata, sotto metafora e quasi da racconto fantastico, anche perché la regista di fatto ha vissuto, in età tenerissima, negli ultimi periodi della dittatura.

Nel descrivere con molto garbo e leggerezza l’evoluzione dell’adolescenza e le scelte isolazioniste ma non settarie degli appartenenti alla comunità, la regista costruisce un racconto delicato, pacato, privo di scelte estreme che guarda al futuro e alle difficoltà, a sapersi adeguare di chi cerca un rifugio dalle incertezze ma che scopre a proprie spese che nessun luogo è libero da pericoli. L’atmosfera che deriva dalle scelte di regia di Dominga Sotomayor è pervasa di nostalgia, da un senso di sospensione del tempo, da una semplicità di sentimenti e di emozioni. Il film è stato premiato anche a Locarno 2018 con il Pardo d’oro.

Cial è fra i partner del Giffoni Film Festival il più longevo e di sicuro il primo e più accreditato partner ambientale. Grazie a questa duratura amicizia, il Festival ha iniziato, ormai 18 anni fa, un percorso ambientale che si è arricchito di iniziative. Cial è un Consorzio Nazionale no-profit che si occupa di avviare al riciclo gli imballaggi e i contenitori in alluminio raccolti grazie all’impegno dei cittadini e dei Comuni italiani. Parliamo di: lattine per bevande, vaschette e scatolette per il cibo, anche quello per gli animali, bombolette spray, tubetti per creme e pomate, tappi, chiusure e anche il foglio sottile.

