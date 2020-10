Giappone, obiettivo emissioni zero entro il 2050

Il governo giapponese si impegnerà presto a ridurre a zero le emissioni di gas serra entro il 2050. Con questo nuovo obiettivo, che sarà presentato la prossima settimana dal Primo Ministro Yoshihide Suga in un discorso ai legislatori, il Giappone raggiungerà finalmente le stesse prospettive dell’Unione Europea. Le aziende di settori come l’energia elettrica, le automobili e l’acciaio dovranno adottare misure severe per rispettare gli impegni presi.

Suga annuncerà l’obiettivo “emissioni zero” durante il suo primo discorso alla Dieta, il parlamento giapponese, e il governo ha già in mente di incrementare la promozione attiva delle energie rinnovabili. Se tutto andrà nel modo giusto, nel 2050 il bilancio netto tra la quantità totale di emissioni di gas serra (come anidride carbonica e metano) e la quantità assorbita dalle foreste e da altri processi naturali sarà pari a zero.

Il nuovo obiettivo di Suga è già stato fissato dall’Unione Europea ed è in linea con le decisioni prese nell’Accordo di Parigi. Per raggiungerlo, il Regno Unito, la Francia e la Germania hanno deciso di abolire le centrali elettriche a carbone, mentre il Giappone rivedrà il suo piano energetico di base nell’estate del 2021. Entro il 2030 la produzione di energia nucleare rappresenterà dal 20% al 22% del fabbisogno di energia elettrica del Paese, l’energia rinnovabile (soprattutto fotovoltaico ed eolico) rappresenterà dal 22% al 24%, mentre il 56% proverrà dalla produzione di energia termica come il carbone e il gas naturale.