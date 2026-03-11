mercoledì 11 Marzo 2026
Energia

Giappone, Fukushima a quindici anni dall’incidente nucleare

Redazione
di Redazione
0
0
Fukushima Daiichi
A rilento lo smantellamento della centrale nucleare, mentre procede lo scarico in mare delle acque trattate. L’Aiea: “Concentrazioni di trizio al di sotto dei limiti”. Il Primo ministro Takaichi: “Faremo in modo che la lezione non sia dimenticata”

Quindici anni dopo, il Giappone ha ricordato la tragedia di Fukushima con un minuto di silenzio alle 14,46, l’ora del disastro. L’11 marzo del 2011 un terremoto di magnitudo 9, il sisma più potente mai registrato in Giappone, e il conseguente tsunami, hanno provocato l’incidente alla centrale nucleare giapponese di Fukushima Daiichi, gestita dalla Tokyo Electric Power Company. L’acqua, con onde alte 14 metri, sommerse la centrale nucleare, mettendo fuori uso i generatori di emergenza. È stato il secondo incidente più grave della storia verificato in una centrale nucleare, dopo quello di Chernobyl dell’aprile 1986. Le vittime complessive furono oltre 22mila, centinaia di migliaia gli sfollati. A distanza di quindici anni, 2.519 persone risultano ancora disperse in sei prefetture.

Come riporta il Japan Times, il primo ministro Sanae Takaichi ha partecipato a una cerimonia commemorativa nella prefettura di Fukushima in memoria di tutte le persone che hanno perso la vita. “Il devastante terremoto e lo tsunami – ha commentato Takaichi – insieme all’incidente nucleare di Fukushima, hanno causato la morte di molte persone. Faremo in modo che le preziose lezioni apprese dagli immensi sacrifici causati dal disastro non vengano mai dimenticate e vengano trasmesse alle generazioni future”. Per Fukushima oggi la sfida consiste nello smantellare e smaltire i resti della centrale.

Takaichi ha aggiunto che, attingendo alle esperienze maturate nell’affrontare il terremoto di magnitudo 9.0 e il conseguente tsunami, il governo accelererà i preparativi contro le catastrofi naturali su larga scala – che si prevede continueranno a verificarsi nella nazione – ad esempio istituendo un centro di comando incaricato di tutte le questioni relative alle catastrofi, dalla preparazione alla prevenzione e alla ricostruzione.

Nel frattempo, continua dal 2023 lo scarico in mare delle acque di Fukushima trattate con il metodo dedicato ALPS (sistema avanzato di trattamento dei liquidi). A oggi sono stati scaricati in mare circa 133.000 metri cubi d’acqua e il 6 marzo scorso è iniziato lo scarico del 18esimo lotto. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha confermato che i livelli di trizio, come in tutti i primi 17 lotti, erano ben al di sotto dei limiti operativi fissati dal Giappone e conforme agli standard di sicurezza internazionali.

Leggi anche Fukushima, 10 anni dopo: la lezione sprecata

Summary
Giappone, Fukushima a quindici anni dall'incidente nucleare
Article Name
Giappone, Fukushima a quindici anni dall'incidente nucleare
Description
A rilento lo smantellamento della centrale nucleare, mentre procede lo scarico in mare delle acque trattate. L'Aiea: "Concentrazioni di trizio al di sotto dei limiti". Il Primo ministro Takaichi: "Faremo in modo che la lezione non sia dimenticata"
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Ricevi in omaggio l'annuario 2025: Un anno di ambiente in cento notizie
A segnare gli ultimi dodici mesi è Trump, paladino del negazionismo climatico. Non fanno quasi più clamore, invece, i record negativi su caldo, eventi estremi, fusione dei ghiacciai e incendi. Oltre la cronaca c’è però l’inarrestabile crescita delle rinnovabili. Ci salverà il mercato?
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH