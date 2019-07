Le strade di Zermatt sono state invase da fango e pietra. L’alluvione nella località alpina della Svizzera, però, non è stata causata dalle piogge ma dal caldo. Le alte temperature hanno fatto alzare il livello dell’acqua sulle montagne circostanti e hanno portato allo scioglimento di una parte del ghiacciaio del Cervino. L’acqua è finita in un laghetto sotterraneo che si è ingrossato ed è finito nel fiume. Il 24 luglio scorso il fiume Triftbach è straripato e la cittadina a 1.600 metri di quota, è stata sommersa dall’acqua. Il caldo di questi giorni ha fatto registrare lo zero termico oltre i 4.800 metri sul livello del mare.

