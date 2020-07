Parte Alpi 2020: l’ultima spedizione simbolica con partenza da Torino che, coniugando fotografia, tecnologia, ricerche sul campo e divulgazione scientifica, chiude il progetto Sulle tracce dei ghiacciai che ha dato vita al più grande archivio mondiale di confronti fotografici sui principali ghiacciai del pianeta per testimoniare lo stato di salute della Terra.

Fabiano Ventura, il suo team di fotografi e ricercatori presenteranno la spedizione il 24 luglio al Museomontagna di Torino, prima di partire verso Courmayeur, da cui nei giorni successivi il loro lavoro prenderà avvio.

L’evento sarà ripreso in diretta e visibile sulla pagina Facebook Ferrino e a seguire sulla pagine Facebook del Museomontagna e del progetto Sulle Tracce dei Ghiacciai.

A salutare alla partenza il team ci saranno la direzione di Museomontagna e Ferrino, partner tecnico del progetto dalla sua prima edizione e partner della mostra Sulle tracce dei ghiacciai. On the Trail of the Glaciers, fino al 30 agosto visitabile al Museo, con una serie di confronti fotografici che analizzano e rilevano gli effetti dei cambiamenti climatici sulle masse glaciali mondiali negli ultimi cento anni, e la possibilità di vivere nel cuore dell’esposizione l’esperienza interattiva In cammino nel tempo.