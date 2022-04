Ghiacciai, Marco Giardino: “Ecosistemi che in quanto tali vanno protetti”

Il parere del professore associato di Geomorfologia all’Università di Torino, tra i firmatari di un documento che evidenzia tutti i limiti della tecnica della copertura con teli

Dal mensile di marzo – «La tecnica di copertura dei ghiacciai va analizzata e descritta per quello che è realmente. È importante non far confondere la salvaguardia dei ghiacciai, una risorsa fondamentale per il pianeta, con il salvataggio di un impianto sciistico». Sulla “natura” dei teloni che ricoprono centinaia di migliaia di metri quadri di superfici alpine, Marco Giardino, professore associato di Geomorfologia all’Università di Torino e tra i firmatari del documento, ha le idee chiare.

Quali sono le principali criticità di questa tecnica?

Intanto questi teloni geotessili devono essere prodotti. E per produrli si bruciano idrocarburi, il che implica avere emissioni di gas che vanno a incrementare il riscaldamento globale. Il posizionamento dei teloni implica l’utilizzo e lo spostamento di mezzi meccanici, e dunque produzione di CO 2 . Inoltre, questi teloni sono fatti di fibre plastiche che finiranno per essere rilasciate nell’ambiente.

Nel vostro documento rimarcate più volte l’importanza di capire anzitutto cos’è un ghiacciaio. Perché?

I ghiacciai sono elementi della geodiversità che offrono servizi ecosistemici di tipo abiotico (poiché influenzano gli organismi viventi e il funzionamento degli ecosistemi, ndr). La copertura con i teloni rischia di isolare la massa glaciale rispetto al resto dell’ambiente circostante, limitando questo fondamentale servizio. Il ghiacciaio è un ecosistema e, in quanto tale, va protetto in tutti i suoi aspetti. I nuovi articoli 9 e 41 della nostra Costituzione sottolineano che qualsiasi iniziativa economica non può creare danno alla salute dell’ecosistema in cui essa viene svolta. Un appello che ovviamente vale anche per i ghiacciai.

Come si salvano allora i ghiacciai alpini?

I dati dei glaciologi dimostrano che se la tendenza al riscaldamento climatico, scientificamente collegata alle emissioni di gas serra, non verrà invertita entro la fine del secolo, la maggior parte dei ghiacciai alpini sparirà. Gli studi dei climatologi indicano che c’è la possibilità di rallentare la contrazione glaciale, a patto che si contenga l’incremento delle temperature entro i 2 gradi rispetto al periodo pre-industriale. Solo attraverso un’effettiva diminuzione delle emissioni in atmosfera potremmo salvare il 40% dei ghiacciai delle Alpi.