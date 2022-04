Ghiacciai, perché i teli non li salveranno dal riscaldamento globale

I teloni geotessili usati per coprirli salvano il business del turismo sciistico ma non sono la soluzione alla fusione innescata dall’aumento delle temperature. La spiegazione in un documento redatto da 39 scienziati esperti di glaciologia e clima

Dal mensile di marzo – Il Presena è un ghiacciaio del gruppo della Presanella, incastonato tra la Val Camonica e la Val di Sole in Trentino-Alto Adige. Qui, a tremila metri d’altezza, dal 2008 ogni estate, dopo la stagione sciistica, enormi teloni geotessili vengono piantati a terra per riparare le superfici ghiacciate dai raggi solari. Da una copertura iniziale di circa 30.000 metri quadrati si è passati negli anni a 100.000. E i risultati, sulla carta, sembrano essere buoni, con il processo di ablazione − ossia la fusione del ghiaccio superficiale − frenato di oltre il 50%.

Di iniziative come questa in tutto l’arco alpino negli ultimi anni ne sono spuntate parecchie, foraggiate da enti locali e privati che hanno tutto l’interesse ad allungare quanto più possibile il periodo di fruizione degli impianti sciistici. Da qui, però, a propagandare la sostenibilità ambientale di questi interventi, e dei progetti che ne stanno a monte, il salto non è solo arzigogolato ma fuorviante. Perché un conto è proteggere l’ambiente dagli effetti dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale, un altro, ben diverso, è preservare un business. A mettere ordine sull’argomento è un documento scientifico diffuso a fine gennaio, ripreso in anteprima sul nostro sito, dal titolo che lascia poco spazio ai fraintendimenti: “Coprire i ghiacciai non significa salvarli”. A firmarlo sono 39 scienziate e scienziati esperti di glaciologia e cambiamenti climatici, con il supporto delle principali istituzioni specializzate in Italia nel monitoraggio dei ghiacciai su scala regionale e nazionale, collegate al World glacier monitoring service.

La parola chiave su cui sin dalle prime battute converge il documento è greenwashing. “Raccontare la copertura dei ghiacciai come una soluzione agli effetti avversi del cambiamento climatico non è soltanto sbagliato” spiegano gli scienziati, ma “rischia di creare confusione e compromettere la sensibilità ambientale che con fatica si è consolidata negli ultimi anni”. Ovvero, che per frenare gli effetti della crisi climatica − tra i quali c’è anche il ritiro dei ghiacciai − l’unica strategia da attuare è alleggerire il peso delle attività antropiche sul pianeta, cambiando radicalmente modelli produttivi e di sfruttamento delle risorse, consumi e stili di vita.

«Siamo di fronte a un’assurda operazione di greenwashing che questo documento ha avuto il merito di smascherare», conferma Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente. «Con questi interventi non si proteggono i ghiacciai ma interessi imprenditoriali. Vale per il comprensorio del Presena, che grazie alla posa di questi teloni può dire di disporre di piste utilizzabili anche fuori stagione, così come per il ghiacciaio del Rodano, in Svizzera. E il tutto si fa sprecando molti soldi, che spesso sono in parte pubblici». Una cifra che nel Presena si aggira attorno ai 300mila euro all’anno.

L’analisi scientifica che smonta la tecnica di copertura dei ghiacciai con teloni passa poi in rassegna gli effetti negativi che questo processo, nel suo complesso, riversa sull’ambiente e sul clima. Sono cinque i punti critici individuati. Il primo ha a che fare con i consumi energetici, ovvero il carburante utilizzato per alimentare i gatti delle nevi che movimentano i teloni. Il secondo con l’inquinamento, rimandando alle grandi quantità di fibre plastiche, di cui sono composti i teloni, che possono essere rilasciate nel terreno una volta espulse dai ghiacciai. Il terzo ha a che fare con la logistica (come si raggiungono gli ambienti impervi e di difficile accesso?) e i costi, voce quest’ultima rispetto alla quale viene citato un recente studio in cui un gruppo di glaciologi svizzeri ha stimato che per salvare un metro cubo di ghiaccio con i teloni è necessario investire annualmente tra 0,6 e 8 euro. “Per osservare un effetto positivo di rallentamento del ritiro è necessario preservare decine di migliaia di metri cubi di ghiaccio, con costi nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro all’anno per ciascun ghiacciaio ingegnerizzato”, puntualizzano gli scienziati. Il che significa che “per motivi economici è quindi impossibile pensare di coprire tutti i ghiacciai delle Alpi”. Il quarto nodo rimanda alle conseguenze a lungo termine, in quanto “mantenere un ghiacciaio coperto lo renderebbe un corpo estraneo: un blocco di ghiaccio ‘insaccato’ e isolato dal contesto ambientale circostante”. I ghiacciai, invece, e qui si arriva all’ultimo punto, “non sono privi di vita: sono ecosistemi dove vivono comunità ecologiche attive che svolgono fotosintesi e accumulano materia organica, contribuendo all’assorbimento di CO 2 atmosferica. Ricoprirli con i teli significa impedire questi processi ecologici e distruggere le comunità biologiche che trovano sulla superficie dei ghiacciai gli ambienti più adatti alla propria sopravvivenza”.

«È importante capire che cos’è un ghiacciaio – riprende Bonardo – È un elemento della natura complesso e articolato. Lo possiamo paragonare a un fiume lento che si muove alla continua ricerca di un equilibrio. Metterci una coperta sopra e spruzzarci della neve artificiale per avere piste ancora più belle è come stravolgere la vita di un corso d’acqua». In poche parole, andando contro natura. Proprio come si sta facendo sulle Alpi.

Da sapere

Ablazione

In glaciologia è il processo di rimozione di ghiaccio o neve dalla superficie di una massa di ghiaccio, provocato principalmente dell’irraggiamento solare

Componente Abiotica

I fattori che pur non essendo vivi influenzano gli organismi viventi e il funzionamento degli ecosistemi. I principali sono acqua, suolo, ossigeno, carbonio, temperatura e luce solare

0,6-8 euro

La cifra annua necessaria per salvare un metro cubo di ghiaccio con i teloni

300.000 euro

Soldi spesi ogni anno per coprire 100.000 m2 di superficie ghiacciata nel Presena