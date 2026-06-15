In Germania un modello che punta su energia eolica e accumulo intelligente

A Bremerhaven una turbina da 750 kW e un innovativo sistema di gestione dei consumi trasformano il vento in efficienza per l’industria alimentare



In occasione della Giornata mondiale del vento, celebrata ogni anno il 15 giugno come momento chiave per riflettere sul potere dell’aria e sul ruolo crescente dell’eolico nella transizione energetica, lo stabilimento FRoSTA AG di Bremerhaven diventa protagonista di una nuova tappa del suo percorso per il suo impegno nella progressiva riduzione della CO₂ grazie alla turbina eolica “Peters Flügel”, alta 99,5 metri e installata nel cuore del sito produttivo. Un’esperienza che ha ricevuto anche il riconoscimento di Legambiente, che ha scelto lo stabilimento come protagonista del 41° appuntamento dei Cantieri della transizione ecologica, la campagna con cui l’associazione racconta le realtà più significative impegnate nella sostenibilità ambientale.

Da oltre due decenni FRoSTA AG, commercializzata in Italia sotto il marchio FRoSTA, si distingue per la sua dedizione all’innovazione e all’impegno per il rispetto dell’ambiente, assumendo un ruolo pionieristico nel settore alimentare. L’arrivo della turbina eolica rappresenta l’ultimo passo di un percorso che ha visto FRoSTA impegnata a migliorare continuamente le proprie pratiche produttive, fin dai primi anni 2000, quando l’azienda ha iniziato a adottare pratiche ecologiche, riducendo l’uso di plastica nelle sue confezioni e ha investito in tecnologie verdi, ponendo la sostenibilità al centro della propria missione e filosofia aziendale. La turbina “Peters Flügel” non è solo un simbolo dell’impegno di FRoSTA per la protezione del clima, ma rappresenta anche un passo significativo per la riduzione delle emissioni di CO₂ grazie all’utilizzo di energie rinnovabili.

Con una capacità di generare 750 kilowatt, la turbina è in grado di coprire circa il 10% del fabbisogno energetico annuale dello stabilimento.

L’aspetto più interessante del progetto non è solo la produzione di energia, ma come questa viene gestita per superare l’intermittenza del vento, in tre punti fondamentali:

Raffreddamento preventivo : quando il vento soffia forte e c’è un surplus di energia, FRoSTA abbassa la temperatura dei propri magazzini frigoriferi fino a -30 °C;

: quando il vento soffia forte e c’è un surplus di energia, FRoSTA abbassa la temperatura dei propri magazzini frigoriferi fino a -30 °C; Stoccaggio di energia : poiché per legge e qualità la temperatura deve essere mantenuta ad almeno -18 °C, questi 12 gradi di differenza fungono da riserva;

: poiché per legge e qualità la temperatura deve essere mantenuta ad almeno -18 °C, questi 12 gradi di differenza fungono da riserva; Gestione delle calme di vento: durante le giornate senza vento, l’azienda può spegnere i sistemi di refrigerazione per diverse ore, lasciando che la temperatura risalga lentamente verso i -18°C senza consumare elettricità dalla rete esterna.

Dunque, durante i giorni ventosi l’impianto ha la capacità di raffreddare i magazzini a temperature fino a -30°C, invece dei necessari -18 gradi, fungendo così da batteria che accumula energia rinnovabile e riduce la dipendenza dalla rete elettrica.

Felix Ahlers, CEO di FRoSTA, afferma: “La nostra azienda ha sempre creduto nell’impegno concreto verso un futuro più sostenibile. La turbina eolica è il risultato di anni di pianificazione e di un impegno incessante per migliorare e rendere meno impattanti per l’ambiente la nostra produzione” grazie alla riduzione della CO₂. Felix ha sottolineato che la realizzazione di questo progetto ha richiesto cinque anni di lavoro, dalla pianificazione all’approvazione burocratica, un percorso non privo di ostacoli ma fondamentale per il futuro dell’azienda.”

Ancora, Gianluca Mastrocola, AD di FRoSTA Italia: “Il nostro impegno va oltre l’energia e i processi: coinvolge prima di tutto ciò che portiamo in tavola, e poi come lo facciamo. Con il nostro “Purity Law” (Reinheitsgebot), introdotto nel 2003, abbiamo scelto di eliminare aromi, coloranti e additivi dai nostri prodotti commercializzati sotto il Brand FRoSTA. È una decisione che riflette un impegno concreto e una trasparenza alimentare autentica. La nostra filosofia è offrire alimenti semplici e gustosi, senza compromessi.”

“Il progetto sviluppato da FRoSTA attorno alla turbina Peters Flügel mostra come la transizione energetica, oltre a puntare sulla produzione di energia rinnovabile, possa ottenere ulteriore valore aggiunto grazie alla capacità di integrarla con un sistema di gestione e accumulo, trasformando una criticità tipica delle fonti rinnovabili, come l’intermittenza del vento, in un’opportunità di efficienza, funzionale ed efficace per un’attività industriale – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente. Soluzioni di questo tipo rappresentano un passaggio fondamentale per accelerare la decarbonizzazione dei processi produttivi e aumentare l’autonomia energetica delle imprese. Un’importante esperienza che rientra a pieno titolo nei Cantieri della transizione ecologica di Legambiente”.

La visione innovativa e futura di FRoSTA non si ferma qui: sono in programma ulteriori investimenti in impianti fotovoltaici e solari, insieme ad altre tecnologie verdi, con l’obiettivo di ridurre non solo le emissioni di CO₂ generate dalle proprie attività operative, ma anche dall’energia acquistata e dall’intera catena del valore. Per raggiungere questi obiettivi entro il 2035, FRoSTA lavorerà insieme a fornitori e partner per diminuire l’impatto ambientale legato alle materie prime, ai materiali di imballaggio, al trasporto e alla distribuzione, assumendosi la responsabilità dell’intera propria impronta ambientale.

FRoSTA ha inoltre rivoluzionato la sua logistica, grazie alla collaborazione con Paneuropa, compagnia di logistica focalizzata su soluzioni a ridotto impatto ambientale: i surgelati FRoSTA viaggiano lungo i binari del treno per portare i prodotti dall’impianto produttivo tedesco di Bremerhaven al magazzino in Italia nei pressi di Verona, in una strategia di riduzione delle emissioni a 360°. Il trasferimento intermodale è un fattore chiave verso questo obiettivo, poiché comporta importanti riduzioni sulle emissioni di CO₂, stimate a circa il 75% di emissioni fino ad arrivare al 90% in meno rispetto al trasporto con i camion.

L’azienda è anche parte della “Cooperazione Climatico-Portuale per la Pesca”, che punta a rendere l’area portuale di Bremerhaven a zero emissioni coinvolgendo oltre 43 aziende. Questo consorzio, che include vari attori del settore, ha come obiettivo comune la riduzione delle emissioni di CO₂ e la promozione dell’uso di energie rinnovabili.

Con l’inaugurazione della turbina eolica e il suo impegno costante per la protezione dell’ambiente, FRoSTA dimostra che è possibile unire qualità, gusto e rispetto per l’ambiente. In questa Giornata Mondiale del Vento, FRoSTA invita tutti a riflettere sull’importanza delle energie rinnovabili e sul ruolo che ognuno di noi può svolgere per un futuro più sostenibile.

I cantieri della transizione ecologica

La campagna di Legambiente che dal 2023 racconta la diffusione della transizione ecologica in Italia, attraverso le storie di cantieri, progetti e innovazioni che investono su sostenibilità ambientale ed economia circolare. Sul sito ufficiale disponibili approfondimenti, foto, video e gli aggiornamenti dei percorsi virtuosi messi in atto da imprese, comunità e amministrazioni per contrastare la crisi climatica, promuovere la circolarità e costruire un futuro migliore. È possibile seguire il viaggio anche sulla pagina YouTube e i canali social di Legambiente con #cantieridellatransizione.