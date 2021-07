Germania, maltempo e inondazioni: continua a salire il bilancio delle vittime

Almeno 81 i morti, 1.300 i dispersi. Diverse case sono state spazzate via. La cancelliera Merkel è “sconvolta per la catastrofe”. Eventi più estremi per la crisi climatica

La crisi climatica è anche questo. L’estremizzazione di eventi climatici estremi: proprio quello che è accaduto in Germania in questi giorni. Almeno 81 persone sono morte e centinaia risultano disperse a causa delle forti inondazioni che hanno colpito la parte occidentale del Paese. Tra le vittime anche alcuni vigili del fuoco. Circa 1.300 persone risultano non rintracciabili nella circoscrizione di Bad Neuahr-Ahrweiler. Lo ha confermato una portavoce dell’amministrazione locale, che però precisa: “La rete di telefonia mobile è in tilt”. Dodici vittime anche in Belgio. Le interruzioni di elettricità nei due stati occidentali riguardano almeno 200.000 persone. Molte delle persone disperse si trovavano sui tetti delle case che sono state travolte dal fiume in piena nel comune di Schuld, nella Renania-Palatinato, ha detto un portavoce della polizia di Colonia. Centinaia di persone sono state portate in salvo in barca. La cancelliera Angela Merkel si è detta “sconvolta per la catastrofe” che sta provocando sofferenza a tante persone a causa dell’acqua alta in Germania. La cancelliera ha espresso attraverso un tweet del suo potrtavoce Steffen Seibert il cordoglio per le vittime e i dispersi e la vicinanza ai loto familiari. Von der Leyen: l’Ue è pronta ad aiutare “Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime delle devastanti inondazioni in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi e a coloro che hanno perso la loro casa. L’Unione europea è pronta ad aiutare”. Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. I paesi interessati possono ricorrere al meccanismo di protezione civile dell’Ue”, aggiunge von der Leyen.