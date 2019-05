L’elettricità verde in Germania segna un record storico. Nell’intero arco del 2018 la produzione di elettricità da fonti rinnovabili ha infatti coperto circa il 38% dei consumi complessivi, con una crescita di circa il 2% rispetto al 2017. I dati dell’istituto di statistica Zsw mostrano anche come in alcuni mesi – in particolare gennaio, aprile, maggio e con tutta probabilità anche dicembre – questa quota sia arrivata fino al 43%.

Il dato è particolarmente significativo perché, oltre a essere il più alto mai registrato in un’economia sviluppata, per la prima volta nella storia la produzione da fonti verdi ha superato quella del carbone, storicamente il combustibile preferito in Germania. In un anno, poi, segnato dalla notevole siccità estiva, che ha ridotto del 16% la produzione dell’idroelettrico.

“Nel 2018 abbiamo fatto segnare un record”, ha dichiarato il presidente dell’associazione delle industrie rinnovabili, Stefan Kapferer, “ma l’attuale ritmo di costruzione di nuovi impianti non sarà sufficiente per raggiungere la quota del 65% attesa per il 2030”.

