SOMMARIO GENNAIO 2026
PRIMO PIANO
12 Cinque anni per risalire
Dall’energia all’economia circolare, dalla qualità dell’aria alla biodiversità. Entro il 2030 l’Italia, come gli altri Paesi Ue, dovrà centrare obiettivi di sostenibilità.
Ma la strada da fare è ancora tanta e il passo troppo lento
servizi di Luisa Calderaro, Francesco Loiacono, Mauro Albrizio
27 La controrivoluzione di Donald
di Ottorino Cappelli
INCHIESTE
28 Diritti in alto mare
di Giulia Assogna
STORIE
34 Un premio alla speranza
di Elena Russo
36 “Servono relazioni vere, non solo rampe”
Un’indagine di Fondazione Paideia e Doxa racconta l’impatto della disabilità sulle famiglie, che si scontrano con barriere culturali ed economiche
servizi di Mattia Aimola, Elena Russo
TRANSIZIONE
50 Il prezzo del carbonio
di Rocco Bellantone
54 Metano di pianura
di Ilenia De Simone
VIVERE MEGLIO
64 Grandi amori, piccoli inquinatori
di Tessa Gelisio
GAIA
66 Attori invisibili
di Domenico Schillaci
72 Scienza a due facce
di Giulia Assogna
FUMETTO
75 Battere le ali in caso di emergenza
di Fabio Dessì
rubriche
10 Il rebus cinese
a cura di Tiziana Guerrisi
59 Mini foreste, maxi benefici
a cura di Loris Pietrelli
61 Democrazia a tavola
a cura di Marika Aakesson e Francesco Subioli
69 Almanacco
a cura di Barbanera
72 “Guasti” da riparare
81 Senza perdere la speranza
opinioni
11 INGREDIENTI SEGRETI
di Gianlorenzo Ingrami
32 IL LATO SOMMERSO DEL DEEP SEA MINING
di Domenico D’Alelio
43 UNA VERITA’ DA RIPORTARE A GALLA
di Enrico Fontana
57 L’INSOSTENIBILE DIFESA DELL’AUTO ENDOTERMICA
di Francesco Ferrante
67 TRADURRE L’ETHOS IN AZIONE
“Per affrontare la crisi ambientale serve un ethos ecologico sistemico, che riconosca interdipendenza tra umani e natura.”
di Lorenzo Ciccarese
82 KILLER INATTESO
di Maicol&Mirko
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Marika Aakesson, Mattia Aimola, Mauro Albrizio, Luisa Calderaro, Ottorino Cappelli, Lorenzo Ciccarese, Domenico D’Alelio, Ilenia De Simone, Milena Dominici, Francesco Ferrante, Enrico Fontana, Tessa Gelisio, Tiziana Guerrisi, Gianlorenzo Ingrami, Katia Ippaso, Maicol&Mirko, Loris Pietrelli, Elena Russo, Domenico Schillaci, Tito Vezio Viola
Chiuso in redazione il 19 dicembre 2025