SOMMARIO GENNAIO 2024

SPECIALE XII CONGRESSO DI LEGAMBIENTE

18 Partigiani della transizione ecologica

di Stefano Ciafani

STORIA DI COPERTINA

22 L’acciaio oltre il carbone

Rendere la produzione fossil-free è necessario. Lo fanno in Svezia e in altri Paesi utilizzando fondi europei. Mentre l’ex Ilva di Taranto agonizza, tutelare salute e lavoro è possibile

servizi di Tino Colacillo, Lunetta Franco

INCHIESTE

32 Il compromesso di Dubai

L’accordo raggiunto sancisce per la prima volta la fuoriuscita dai combustibili fossili per raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. Ma non c’è chiarezza su tempi e obiettivi

servizi di Mauro Albrizio, Rocco Bellantone, Giulia Assogna

38 Se li abbandoni commetti un reato

di Antonio Pergolizzi e Rocco Bellantone

PROTAGONISTI

42 “La storia del Vajont è paradigmatica”

Le questioni ambientali nel lavoro di Marco Paolini, alla ricerca di una lingua capace di arrivare al cuore e di far immaginare l’inimmaginabile

di Fabio Dessì

VERTENZE E CAMPAGNE

46 Ambientalista dell’anno 2023

L’Associazione Sentieri Alta Val Malone ha vinto il premio Luisa Minazzi

di Marina Maffei

48 Senza sprechi

di Francesca Stazzonelli

53 Una funivia fuori tempo massimo

di Monica Pelliccia

REPORTAGE

58 Costruire sostenibilità

Era un porto industriale, ora il quartiere Royal Seaport di Stoccolma è in piena transizione

testo di Agostino Petroni, foto di Alessandro Gandolfi/Parallelozero

GAIA

64 Se il kakapò torna a volare

In Nuova Zelanda sequenziato il genoma di 169 pappagalli notturni per prevenirne la consanguineità

di Martina Saporiti

68 Si fa presto a dire formica

di Giulia Assogna

FUMETTO

80 Un regime fatto a strisce

“Donna, vita, libertà” è un graphic novel corale curato da Marjane Satrapi, pubblicato a un anno dalla morte a Teheran di Mahsa Amini

di Fabio Dessì

CULTURA

86 Sotto il segno dei sensi

Nel museo internazionale del fumetto di Pordenone, Paff!, una mostra dedicata al maestro Kamimura Kazuo

di Elisa Cozzarini

89 Il fuoco sotto la cenere

di Alessandro Michelucci

rubriche

17 Pianeta 2030

57 Imprese

77 Visioni

95 Segnalibro

98 Almanacco

opinioni

66 TERRA E CLIMA

Giù le mani dalla scienza

di Lorenzo Ciccarese

70 PROFONDO BLU

Ricercatori per sport

di Domenico D’Alelio

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Serena Carpentieri, Tino Colacillo, Elisa Cozzarini, Ilenia De Simone, Lunetta Franco, Marina Maffei, Alessandro Michelucci, Monica Pelliccia, Antonio Pergolizzi, Agostino Petroni, Ermete Realacci, Martina Saporiti, Francesca Stazzonelli

Chiuso in redazione il 20 dicembre 2023