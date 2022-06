Gas serra, nel 2020 nell’Ue -11% di emissioni rispetto al 2019

Rispetto al 1990 il calo nei Paesi membri è stato del 34%, un totale di 1,94 miliardi di tonnellate di CO 2 e in meno. I dati del nuovo rapporto diffuso dall’Agenzia Europea dell’Ambiente

Nel 2020 i Paesi membri dell’Unione Europea hanno registrato un significativo calo di emissioni di gas serra, pari all’11% rispetto al 2019 stando ai dati ufficiali diffusi dall’Agenzia Europea dell’Ambiente contenuti nel report del 27 maggio dal titolo Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2020 and inventory report 2022 Submission to the UNFCCC Secretariat.

Si conferma dunque un trend al ribasso che prosegue da trent’anni a questa parte e che ha portato l’Ue a raggiungere l’obiettivo fissato per il 2020 di abbattere le emissioni del 20% rispetto ai livelli che si registravano nel 1990.

Dagli ultimi dati diffusi dall’Aea risulta che nel 2020 il volume di emissioni di gas serra è stato il più basso rilevato dal 1990. Rispetto a trent’anni fa il calo è stato del 34%, vale a dire 1,94 miliardi di tonnellate di CO 2 e (anidride carbonica equivalente). L’andamento era già stato positivo nel 2019, con un calo del 26% che aveva consentito di centrare con un anno di anticipo l’obiettivo di riduzione del -20%.

Tra i fattori chiave che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato da parte dell’Ue vi sono stati l’uso crescente di energia prodotta da fonti rinnovabili, l’uso di combustibili fossili con minore intensità di carbonio, un maggiore efficientamento energetico delle attività produttive, politiche economiche meno energivore e più orientate alla sostenibilità, inverni più caldi in tutta Europa che hanno portato a un minor ricorso al riscaldamento di abitazioni e luoghi di lavoro. Un’ulteriore spinta in avanti è poi arrivata nel 2020 con la pandemia da Covid-19 e i prolungati lockdown. Il blocco per mesi degli spostamenti di persone e mezzi e di molte attività produttive ha avuto infatti come effetto un sensibile calo delle emissioni di gas serra.

A parte il settore dei trasporti e quello della refrigerazione industriale, tutti gli altri hanno registrato un segno meno: in primis quello manifatturiero e dell’edilizia, ma anche produzione di elettricità, calore, ferro e acciaio.

Quasi tutti gli Stati membri dell’Ue hanno ridotto le emissioni rispetto al 1990. In testa Regno Unito, nel frattempo uscito dall’Unione, e Germania, che insieme hanno abbattuto del 47% le emissioni nette negli ultimi trent’anni.