Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen presentando il piano di affrancamento energetico da Mosca “REPowerEU” in risposta all’invasione dell’Ucraina

Fine della dipendenza energetica dalla Russia entro il 2027. A fissarla è stata lo scorso 10 marzo la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, nel corso di un vertice tenutosi a Versailles per discutere la bozza del piano “REPowerEU”, mirato ad affrancare l’Europa dai combustibili fossili russi. Una decisione maturata in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. “Dobbiamo diventare indipendenti dal petrolio, dal carbone e dal gas russi – aveva dichiarato la von der Leyen alla vigilia del vertice – Non possiamo assolutamente fare affidamento su un fornitore che ci minaccia esplicitamente. Dobbiamo agire ora per attenuare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia, diversificare le fonti di approvvigionamento di gas per il prossimo inverno e accelerare la transizione verso l’energia pulita. Quanto più velocemente passeremo alle energie rinnovabili e all’idrogeno, associati a una maggiore efficienza energetica, tanto più velocemente saremo di fatto indipendenti e in controllo del nostro sistema energetico”.

– Ursula von der Leyen, presidente Commissione Ue

RePowerEU, i punti chiave

Obiettivo del piano “REPowerEU” è rafforzare la resilienza del sistema energetico dell’Ue puntando principalmente in due direzioni:

diversificare gli approvvigionamenti di gas, grazie all’aumento delle importazioni (Gnl e via gasdotto) da fornitori non russi e all’aumento dei volumi di produzione e di importazione di biometano e idrogeno rinnovabile;

ridurre più rapidamente l’uso dei combustibili fossili nell’edilizia, anche abitativa, nell’industria e a livello di sistema energetico grazie a miglioramenti dell’efficienza energetica, all’aumento delle energie rinnovabili e all’elettrificazione e superando le strozzature infrastrutturali.

Obiettivo -155 mld di m3 di gas fossile

Con queste misure l’Ue punta ad eliminare gradualmente l’utilizzo di almeno 155 mld di m3 di gas fossile. Questo quantitativo sarebbe equivalente al volume di gas importato dalla Russia nel 2021. La Commissione Ue è convinta che quasi due terzi di questa riduzione possono essere conseguiti entro un anno.