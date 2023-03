Gas, Italia a tutto hub

Questo contenuto è riservato a chi sostiene Nuova Ecologia! Un anno di approfondimenti e inchieste originali in esclusiva per te a soli 9,90€ ABBONATI Sei già abbonato? ACCEDI

Con alcuni progetti già avviati e l’ultimo accordo siglato in Libia, l’Italia punta a diventare il centro nevralgico per l’arrivo e lo smistamento del gas in Europa. Ma sono investimenti illogici, che lasciano indietro sole e vento